Arezzo, 30 novembre 2024 – La BC Servizi inizia il girone di ritorno al Palasport Estra Domenica alle 18 gli amaranto ospiteranno la Mens Sana Siena

Sfida di cartello Domenica 1 Dicembre con la BC Servizi Arezzo che ospiterà alle 18 al Palasport Estra la Mens Sana Note di Siena, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Pampaloni di Terrnauova Bracciolini (AR). Dopo l'ottimo campionato scorso la Mens Sana ha confermato gran parte del blocco che aveva conteso la promozione al Costone Siena fino a Gara 5 di Finale PlayOff, partendo da coach Betti in panchina e dai fari Prosek (17,4 punti di media) e Tognazzi (15,3) in campo. Gli arrivi di Belli e Pucci da Castelfiorentino e di Ragusa e Neri hanno dato ancora maggiore esperienza ed ampliato le rotazioni della formazione biancoverde che come da solida tradizione sarà seguita anche ad Arezzo da un nutrito numero di sostenitori. Per la BC Servizi sarà uno scontro diretto per provare a rimanere agganciati al treno delle prime della classe che, visto il grande equilibrio di questo girone, si è fatto sempre più numeroso. Nella partita di andata Siena si è imposta con il punteggio di 79-74 sfruttando una super partenza e riuscendo con determinazione a negare il tentativo di rimonta amaranto. L'appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per le ore 18 di Domenica al Palasport Estra quando verrà alzata la palla a due tra BC Servizi e Note di Siena Mens Sana, una partita da non perdere per i sostenitori amaranto che avranno la possibilità di vedere in campo il confronto tra Arezzo ed una delle realtà più importanti della pallacanestro italiana.