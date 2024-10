Arezzo, 26 ottobre 2024 – La BC Servizi Arezzo ritrova sulla sua strada l'Olimpia Legnaia Firenze Domenica a Firenze una classica sfida delle ultime stagioni

Domenica alle ore 18 al PalaFIlarete di Firenze, arbitri i Sigg. Corso di Pisa e Nocchi di Vicopisano (PI), la BC Servizi Arezzo affronterà la Cantini Lorano Legnaia in quella che nelle ultime stagioni è diventata una vera e propria classica della stagione. La SBA si presenta a questa sfida in cerca della prima vittoria esterna lontano dal Palasport Estra, fattore che in un campionato così breve ed equilibrato risulta decisivo per i piazzamenti di vertice. Non sarà facile però scompaginare i piani della Legnaia del nuovo coach Paolo Lilli che ha sostituito questa estate Zanardo, i gialloblù fiorentini fanno affidamento sul tandem ex Castelfiorentino Nepi, tra l'altro terzo marcatore del girone con una miglior prestazione di 37 realizzati, e Scali. In casa la Legnaia ha battuto nettamente la Mens Sana Siena e perso al fotofinish contro Empoli, due formazioni che occupano la prima posizione della classifica, a testimonianza delle difficoltà che la BC Servizi incontrerà sul campo fiorentino. Curiosità della gara la sfida tra i due playmaker di origine argentina Marcelo Nessi per Firenze e Facundo Toia per la SBA. La partita, in programma Domenica alle 18 al PalaFilarete, sarà trasmessa in diretta sui canali sociale dell'Olimpia Legnaia Firenze.