Arezzo, 14 febbraio 2024 – Il Valtiberina Tennis schiera quattro squadre nei campionati regionali giovanili. Il circolo di Sansepolcro, punto di riferimento per l’insegnamento del tennis nella vallata, sarà impegnato in vari livelli dall’Under18 al circuito promozionale Fit Junior Program che testimoniano la crescita di un gruppo di atleti e atlete di diverse età che sono pronti a vivere le emozioni del confronto con coetanei di tutta la Toscana. Le quattro squadre della stagione 2024 sono frutto del consolidamento e dello sviluppo del movimento della scuola tennis che, sui campi del PalaPiccini, fa oggi affidamento su circa ottanta bambini e bambine, sulla rinnovata sinergia organizzativa con il Tennis Giotto e su un consolidato staff tecnico composto dai maestri Elora Dabija, Veronica Forni, Michela Metozzi e Ettore Boriosi.

La formazione di punta del settore agonistico sarà l’Under18 maschile che schiererà Gregorio Romano (premiato nel 2023 come miglior atleta Under16 del Circuito delle Vallate Aretine), Gabriele Boncompagni, Augusto Gambacorta, Filippo Gorini e Edoardo Alberti, mentre nell’Under16 saranno presenti due squadre: la “A” sarà composta da Daniele Neri e Elia Boni, e la “B” vedrà dividere il campo tra Pietro Puletti e Giovanni Panichi. I campionati regionali di queste categorie prenderanno il via dal mese di marzo e verranno aperti da una prima fase a gironi da cui emergeranno le migliori che potranno contendersi il titolo toscano nel tabellone a eliminazione diretta. La quarta squadra del Valtiberina Tennis riunisce le più giovani promesse della scuola tennis e gioca nel circuito promozionale regionale Superorange - Fit Junior Program, con Simone Coleschi, Riccardo Crulli, Edoardo Finzi, Emilia Fiorucci, Giorgia Milo, Olivia Senesi e Bianca Volpi che hanno già vissuto il loro debutto stagionale giocando con positivi risultati contro coetanei di altri circoli. Il 2024, inoltre, ha regalato una prima soddisfazione al Valtiberina Tennis per la convocazione nella rappresentativa provinciale Under8 di Giorgia Milo che ha giocato il primo turno della Coppa della Province contro i coetanei del Grosseto, vincendo il proprio incontro. «Lo sviluppo della scuola tennis è un motivo di particolare soddisfazione - commenta Carmelo Gambacorta, presidente del Valtiberina Tennis, - frutto di una combinazione tra la solidità della dirigenza, le professionalità del gruppo maestri, la possibilità di fare affidamento su un impianto all’avanguardia come il PalaPiccini e la collaborazione con il Tennis Giotto. Rivolgiamo il nostro “in bocca al lupo” alle squadre che nel 2024 rappresenteranno il nostro circolo nei campionati regionali, con la consapevolezza di andare a vivere preziose occasioni di incontro, confronto e crescita».