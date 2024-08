Arezzo, 12 agosto 2024 – Il Valtiberina Tennis è proiettato verso la stagione sportiva 2024-2025. Il circolo di Sansepolcro rinnoverà il proprio impegno nell’insegnamento di tennis e padel con l’avvio dei nuovi corsi fissato per lunedì 9 settembre quando l’entusiasmo di decine di bambini e di bambine tornerà ad animare i campi del PalaPiccini. La ripartenza verrà contraddistinta da una settimana di allenamenti gratuiti dove sarà possibile conoscere le due discipline e misurarsi nei primi colpi con la racchetta, poi le lezioni proseguiranno ininterrottamente per nove mesi fino alla conclusione fissata per venerdì 13 giugno 2025.

I corsi del Valtiberina Tennis sono aperti ad aspiranti atleti e atlete nati a partire dal 2020 che saranno accolti da un gruppo di maestri ormai consolidato che unisce le competenze di tecnici federali e di preparatori atletici, facendo affidamento sul coordinamento di Veronica Forni e su Ettore Boriosi, Elora Dabija e Michela Metozzi. Questo staff proporrà un percorso progressivo finalizzato all’armonioso sviluppo fisico e motorio di ogni bambino e bambina attraverso un’attività in cui lo sport è vissuto senza agonismo, con giochi, circuiti, esercizi e tornei interni propedeutici all’eventuale ingresso nel settore agonistico che trova il proprio apice nelle squadre giovanili iscritte nei campionati regionali e nella prima squadra femminile di serie C. Tra i punti di forza del Valtiberina Tennis rientra anche la rinnovata collaborazione con il Tennis Giotto di Arezzo per favorire una condivisione di esperienze e risorse propedeutica al miglioramento dell’insegnamento e al consolidamento del settore giovanile biturgense, permettendo ai tennisti di entrambi i circoli di vivere comuni momenti di incontro, confronto e crescita. Gli allenamenti saranno ospitati in un impianto moderno e polifunzionale quale il PalaPiccini che vanta cinque campi da gioco con diverse superfici e con coperture pressostatiche per garantire l’attività continuativamente in ogni periodo dell’anno; per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 379/25.84.617.