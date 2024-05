Il progetto Insieme…sportivamente, a Bibbiena

Arezzo, 22 maggio 2024 – Si è svolto questa mattina presso la piscina di Bibbiena, il progetto Insieme…sportivamente, partito da una collaborazione tra province di Grosseto, Siena e UPI Regionale nell’ambito del programma nazionale G.A.M.E Upi.

Un percorso promosso dall’Unione delle Province Italiane insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che ne ha finanziato l’attività. Anche gli istituti scolastici del Casentino hanno partecipato a questa proposta nel progetto specifico Insieme si vince ovvero una parte dedicata a sport e disabilità e inclusione attraverso lo sport, che porta il nome del compianto Giorgio Cerbai, già presidente del CONI della provincia di Arezzo e molto impegnato su questo fronte.

In questo contesto i ragazzi con disabilità hanno gareggiato in piscina con i loro compagni e compagne, 60 atleti in tutto divisi in squadre miste.

Come hanno sottolineato i docenti di educazione fisica di sostegno che hanno accompagnato studenti e studentesse in questa mattina di festa, sport e inclusione, “una bella occasione di incontro e confronto e relazione”.

A un anno dalla scomparsa di Giorgio Cerbai la Provincia ha lanciato il progetto con cinque sport differenti a cui il Casentino ha partecipato, appunto, con il nuoto grazie alla disponibilità della società Bibbiena Nuoto.

“L’emozione dei ragazzi e delle ragazze ha fatto la differenza anche nel percorso verso una comunità inclusiva, un viaggio che può essere fatto solo insieme e ogni giorno”, come hanno detto dalla società di nuoto di Bibbiena che ha logisticamente reso possibile questo evento insieme al Comune di Bibbiena.