Arezzo, 29 agosto 2024 – Il precampionato della BC Servizi Scuola Basket Arezzo Cinque uscite in preparazione dell'esordio del 29 Settembre a Siena

E' in corso la seconda settimana di lavoro per la BC Servizi SBA che agli ordini dello staff tecnico capeggiato da coach Fioravanti sta sudando sul parquet del Palasport Estra. Gli amaranto saranno presto impegnati anche dalle prime amichevoli dove la squadra avrà l'opportunità di verificare quanto appreso nella prima parte di questa preparazione, la prima uscita è stata programmata per Mercoledi 4 Settembre alle ore 20.30 al Palasport Estra contro il Perugia Basket formazione che milita in Serie C nel girone umbro-marchigiano. Sabato 7 invece la BC Servizi affronterà in trasferta il Golfo Piombino, compagine che milita in Serie B Nazionale, Venerdi 13 altro confronto esterno a Ponte San Giovanni contro il Valdiceppo avversaria di pari categoria ma inserita nel raggruppamento Umbria-Marche-Abruzzo della Serie B. Ultimi due impegni al Palasport Estra Mercoledi 18 Settembre alle 20.30 contro la Dukes Sansepolcro di Serie C e Sabato 21 alle 17.30 contro Palestrina, altra formazione di Serie B nel weekend che precede l'esordio in campionato della BC Servizi che è fissato per Domenica 29 Settembre alle ore 18 sul campo della Mens Sana Siena.