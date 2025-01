Arezzo, 14 gennaio 2025 – Il Giro d’Italia passerà da Cortona, la soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Appuntamento il 18 maggio, il passaggio durante la tappa Gubbio-Siena. Non succedeva dal 2012

Il Giro d’Italia 2025 passerà dal territorio cortonese, l’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la scelta del Comitato organizzatore ufficializzata questo 13 gennaio. La corsa rosa, nella tappa Gubbio-Siena del 18 maggio, transiterà dalla Val di Pierle alla Valdichiana e per circa 50 chilometri solcherà il territorio cortonese.

«È una bellissima notizia che ci riempie d’orgoglio - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - ringraziamo gli organizzatori per aver scelto il nostro territorio. Insieme a tutti gli enti locali coinvolti, siamo a disposizione per collaborare alla riuscita della manifestazione. Sarà un’importante occasione di valorizzazione dello sport e di promozione del nostro territorio, un territorio che quando si parla di ciclismo non può che non menzionare Ivo Faltoni, l’amico dei grandi come Gino Bartali».

«È una gioia che condividiamo con tutto il movimento ciclistico cortonese da sempre radicato nel territorio e fucina di giovani - dichiara l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - siamo certi che insieme a tutte le realtà di settore riusciremo a celebrare degnamente questo passaggio».

L’ultimo passaggio da Cortona del Giro d’Italia risale al 2012 e avvenne in una direttrice diversa, quella Camucia-Terontola-Puntabella. Resta negli annali la conclusione di tappa del 1982 con arrivo in centro storico.