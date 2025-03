Il circuito giovanile Junior Next Gen 2025 fa tappa in tre circoli aretini

Arezzo, 7 marzo 2025 – Le giovani promesse del tennis italiano in campo nei circoli aretini. Da sabato 8 a domenica 16 marzo è in programma la tappa inaugurale del circuito nazionale Junior Next Gen 2025 che, promosso direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, fa tappa in terra d’Arezzo per il tredicesimo anno in virtù della sinergia organizzativa tra Tennis Giotto, Tennis Club Castiglionese e Junior Tennis Arezzo. Questo torneo è riservato alle categorie giovanili maschili e femminili dall’Under10 all’Under14, andando a riunire tennisti e tenniste di circoli di tutta la macroarea centro-nord che comprende Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria che potranno vivere l’opportunità di misurarsi in un contesto di alto livello tecnico e agonistico.

Il torneo di Arezzo aprirà il calendario dello Junior Next Gen 2025 che proseguirà poi con altre quattro tappe previste dal 17 aprile allo Junior Tennis Palocco di Roma, dal 20 luglio e dal 3 agosto nei centri estivi federali, e dal 4 ottobre al Tennis Club Perugia, con ogni prova che terminerà con l’aggiornamento della graduatoria nazionale per determinare i tennisti delle diverse categorie che potranno partecipare al master conclusivo in programma a novembre a Torino nei giorni delle ATP Finals. L’appuntamento inaugurale sarà strutturato con una formula che abbraccerà nuovamente più circoli della provincia: i tabelloni maschili di Under12 e Under14 saranno ospitati dal Tennis Giotto, i tabelloni femminili di Under12 e Under14 dal Tc Castiglionese, e i tabelloni maschili e femminili dell’Under10 dallo Junior Tennis Arezzo. La conclusione è prevista con le finali e con le premiazioni in programma nella mattinata di domenica 16 marzo. La partecipazione e le attese per questo torneo sono testimoniate dai numeri: ben duecentocinquanta atleti saranno presenti solo nei tabelloni individuali maschili in programma al Tennis Giotto in virtù del più alto dato di iscrizioni mai registrato dal 2012 a ora. «Lo Junior Next Gen - ricorda Francesco Benci, direttore del torneo, - si ripete ormai da tredici anni, a conferma della fiducia della federazione verso le capacità di organizzazione e accoglienza dei circoli aretini. Questa edizione presenta la novità delle categorie femminili ospitate dal Tc Castiglionese a cui va il nostro ringraziamento per aver aderito al progetto. L’invito rivolto agli appassionati è di recarsi nei tre circoli per ammirare tante giovani promesse da tutto il centro Italia che, un giorno, potrebbero diventare protagonisti in ambito nazionale e internazionale».