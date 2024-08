Arezzo, 13 agosto 2024 – Il Centro Taekwondo Arezzo si prepara a tornare sul tatami per la nuova stagione sportiva. Lunedì 2 settembre è la data segnata sul calendario dalla società aretina per la ripartenza degli allenamenti del settore agonistico e, soprattutto, dei corsi di avviamento che permetteranno a bambini e bambine a partire dai quattro anni di età di mettersi alla prova nella disciplina dei “calci in volo”. Gli aspiranti atleti potranno vivere una settimana gratuita dove il maestro Andrea Rescigno e gli altri tecnici proporranno un approccio ludico-motorio a questa arte marziale tra giochi, circuiti ed esercizi finalizzati a migliorare equilibrio, coordinazione, velocità, reattività e destrezza.

Riconosciuto dalla federazione come quinto miglior movimento della Toscana del quadriennio 2021-2024, il Centro Taekwondo Arezzo sarà impegnato dalla prossima stagione in una doppia sede: la tradizionale attività condotta in città nella palestra del Liceo Scientifico “Redi” sarà infatti affiancata dalla novità degli allenamenti ospitati dai locali del circolo Oasi di Chiani. La volontà è di estendere l’insegnamento di questa arte marziale alle porte della città di Arezzo, con un’attività sportiva caratterizzata da prossimità e vicinanza alle famiglie anche di località quali Ruscello, Battifolle, San Giuliano, Indicatore o Pratantico. I corsi di Chiani saranno esclusivamente orientati all’avviamento al taekwondo per un armonioso sviluppo fisico e per gettare le basi per un futuro eventuale ingresso nel settore agonistico che rappresenta il vero fiore all’occhiello del Centro Taekwondo Arezzo con risultati di prestigio a livello regionale e nazionale. Solo nel corso del 2024, la società ha festeggiato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Cadetti e la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani per Rappresentative Regionali con Sara Micera, la convocazione di ben otto atleti nella squadra della Toscana che ha combattuto ai Campionati Italiani per Rappresentative Regionali, la medaglia di bronzo con Samuele Rescigno al trofeo nazionale Kim&Liù e il primo posto nella classifica del campionato regionale di combattimento. Per informazioni e per iscrizioni ai corsi è possibile contattare il 347/07.44.290. «Il nostro obiettivo - commenta Andrea Rescigno, - è di sviluppare ulteriormente la pratica del taekwondo sul territorio aretino e, per questo motivo, abbiamo scelto di attivare un corso anche a Chiani che permetterà di scoprire una disciplina che ci ha fatto festeggiare anche alle ultime Olimpiadi con il bronzo di Simone Alessio. L’attività svolta con i bambini e con le bambine è, da sempre, centrale nella programmazione del Centro Taekwondo Arezzo che è tra le società di riferimento in Toscana per l’insegnamento di questo sport e che, anno dopo anno, rinnova il proprio impegno nel proporre un ambiente stimolante dove crescere, sviluppare nuove capacità, mettersi alla prova per superare i propri limiti e vivere le emozioni di un’arte marziale altamente spettacolare».