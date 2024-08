Il 1 settembre, riparte la Coppa Toscana Mtb

Arezzo, 5 agosto 2024 – La grande attesa sta per finire: il prossimo 1 settembre la stagione della Coppa Toscana Mtb riaprirà i battenti per le sue ultime prove, ripartendo da Pratovecchio (AR), sede della 32esima edizione della Straccabike, una delle corse più antiche dell’intero calendario italiano di mountain bike. Dopo mancherà solamente la tappa finale, la Casentino Bike del 6 ottobre.

Chi si presenta al comando dopo 5 tappe del circuito? Questi i nomi per tutte le categorie: Emanuele Spiga (Green Devils Team/JU), Lorenzo Biagi (Zerozero Team/UN), Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team/EL), Luca Celli (Gs Avis Pratovecchio/ELMT), Luca Accordi (Zerozero Team/M1), Riccardo Coluccini (Gs Poccianti/M2), Patrizio Paperini (Scott Pasquini Stella Azzurra/M3), Stefano De Santis (Donkey Bike Sinalunga/M4), Daniele Messano (Zerozero Team/M5), Nicola Morozzi (Zerozero Team/M6), Mauro Vagnoli (Gs Avis Pratovecchio/M7), Guido Bichi (Donkey Bike Sinalunga/M8).

Fra le donne queste le leader: Sofia Fioravanti (Team Zamparella/DJ), Chiara Burato (Mentecorpo Cicli Drigani/DE), Elena Piattellini (Ciclosport Poggibonsi/EWS-W1), Oriana Goretti (Asd MBM/W2-3), Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike/W4-5), Laura Papi (Team Errepi/W6-8). Fra le società comanda il Ciclissimo Bike Team.

Come detto, si ricomincia dalla Straccabike dell’1 settembre, articolata su due percorsi: il lungo è di 44 km per 1.450 metri con strade forestali, strade bianche e molti single track. Si arriverà anche ai 1.068 metri della sommità del Passo di Bocca Pecorina. In alternativa c’è il tracciato breve di 29 km per quasi 1.000 metri che per gran parte ricalca il lungo. Partenza per tutti alle ore 9:30 per una quota d’iscrizione di 30 euro fino al 31 agosto per poi passare a 35 nel weekend finale. Prevista la presenza anche delle E-bike, in gara al sabato sul tracciato principale e dei cicloturisti, alla domenica sul percorso breve. La gara sarà valida anche per il Tour 3 Regioni.

Per informazioni: Gs Avis Pratovecchio, www.straccabike.it