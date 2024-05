I sindaci battono i parroci a calcetto

Arezzo, 10 maggio 2024 – È finita 7 a 4 per i sindaci, con bomber Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena che ha realizzato ben sei gol, la partita di calcetto tra amministratori e parroci giocata al campo sportivo di Cozzano a Castiglion Fiorentino ( Arezzo). In campo per pochi minuti anche il vescovo Andrea Migliavacca che ha battuto una rimessa laterale. Alla guida della squadra degli amministratori Alessandro Calori, ex giocatore di Udinese e Perugia mentre in panchina per i sacerdoti si è seduto Mario Palazzi, vice-allenatore

di Serse Cosmi in serie A e Champions League con l'Udinese.

La partita ha messo in evidenza buone individualità ma soprattutto grande grinta. Una curiosità, tranne l'attuale sindaco di Foiano Francesco Sonnati, che non si ripresenta per il terzo mandato, gli altri sindaci sono tutti candidati alle prossime amministrative.