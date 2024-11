“Golden Tracks”, l’Europa premia l’atletica italiana. E Leonardo Fabbri canta “Sarà perché ti amo”. Il video

Firenze, 5 novembre 2024 – E’ un Leonardo Fabbri sempre più “pop” e sempre più protagonista dopo uno splendido successo agli Europei di Roma e un grande finale di stagione che ha un po’ attenuato la delusione olimpica, anche se a Parigi Fabbri ha comunque ottenuto un non disprezzabile quinto posto.

Il pesista fiorentino, tifosissimo della squadra viola, è diventato un personaggio dei fumetti (con altri azzurri, da Iapichino a Jacobs) in “Athleticon”, presentato pochi giorni fa a Lucca Comics.

Nei giorni scorsi è stato il mattatore della serata di gala di European Athletics (l’associazione europea di atletica leggera) ai premi “Golden Trucks” (Piste dorate), serata manifestazione tenutasi a Skopje, in Macedonia del Nord.

A ricevere il "Team Spirit Award" (il premio per lo spirito di squadra) dalle mani dell’amministratore delegato di European Athletics Christian Milz, è stata la squadra italiana, rappresentata dai campioni d’Europa Antonella Palmisano (marcia) e Leonardo Fabbri. Una grande soddisfazione per la Fidal, la federazione italiana di atletica. Il pesista ha ripercorso le emozioni degli Europei di Roma, poi, sollecitato dai presentatori della serata, ha portato l’italianità sul palco intonando ‘Sarà perché ti amo’,mettendosi in gioco con grande spirito.