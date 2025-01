Giro d'Italia d'Epoca, quattro tappe in Toscana

Roma, 27 gennaio 2025 – Quattro tappe in Toscana delle 13 in programma per il Giro d’Italia d’Epoca che è stato presentato nel Salone d’Onore del Coni a Romaa presentazione del Giro d’Italia d’Epoca 2025. Sono previste inoltre per la manifestazione due tappe internazionali in Brasile. Questo il calendario delle tappe, con apertura del Giro 2025 a Lastra a Signa.

La Lastrense-Lastra a Signa (Firenze); La Lambrustorica -Novi di Modena (Mo); La 99 Curve Vintage-Castagneto Carducci (Livorno); La Barocca-Marina di Ragusa (Rg); La Leopoldina-Follonica (Grosseto); La Titanica-San Marino (RSM); La Via dei Carraresi-Cittadella (Pd); La Mitica-Castellania Coppi (Al); La Vinaria-Marlia (Lucca); Giro della Romagna-Lugo (Ra); La Polverosa-Monticelli Terme (Pr); La Francescana-Foligno (Pg); La Divina-Cervia (Ra). A queste tappe italiane si aggiungono, il Giro Vecchio primavera e autunno, due emozionanti eventi in Brasile, a maggio e agosto.

La Ciclostorica La Lastrense come ormai da tradizione apre il calendario del giro con tre giorni di ciclismo d’epoca, valevole anche per la “COPPA TOSCANA Vintage” con partenza da Lastra a Signa domenica 16 marzo per un giro che tocca vari comuni della Città Metropolitana di Firenze, inoltre il giorno precedente il 15 marzo oltre alla Pedalata Rosa che arriverà fino a Firenze, nel centro storico dentro le mura del Brunelleschi tante attrazioni per gli amanti delle due ruote eroiche. Il tutto organizzato dal G.S. Tre Emme (società amica dell’Eroica) con la collaborazione e il patrocinio delle Istituzioni Regionali e Metropolitane, il CONI, la UISP, la UNVS ed il supporto del Comune di Lastra a Signa.