Arezzo, 11 novembre 2024 – Ginevra Bindi vince il titolo di vicecampionessa d'Italia.

In casa Falciai brilla il tricolore: Ginevra Bindi ieri si è fregiata del titolo di vicecampionessa d'Italia 2024 nella categoria junior 2.

Grandissimo risultato ieri nel palasport La Molisana Arena di Campobasso per Gingi, così chiamano affettuosamente la ginnasta aretina, che ha conquistato il podio nazionale al termine di una splendida gara che l'ha vista aggiudicarsi l'oro in ben due attrezzi - a cerchio e alla palla – l’argento al nastro e il bronzo alle clavette.

In una gara di altissimo livello Ginevra si è da subito distinta. La ginnasta della Falciai é scesa in pedana nel concorso generale presentando i suoi esercizi a cerchio, clavette e nastro, si è dimostrata determinata, elegante, e grintosa. Tutto ciò le ha permesso di entrare nella finale alla palla.

Mantenendo la concentrazione ha dato il meglio di sé e si è aggiudicata il podio italiano, nella competizione individuale più prestigiosa nel panorama della ginnastica ritmica.

A bordo pedana c’era la tecnica responsabile del settore Gold, Maria Cristina Cammelli, che l'allena con passione e dedizione, accompagnandola sapientemente in questa crescita, sia dal punto di vista atletico che personale, coadiuvata dall'assistente tecnica Natalya Izieva, con la collaborazione della coreografa Amy Polvani. Ginevra, talento aretino, cresciuta fin da piccola in casa Falciai, si allena anche presso il centro addestramento territoriale di Viareggio.

Tanta gioia in famiglia Bindi e Falciai, la grande "famiglia" che da anni contribuisce alla crescita di numerose ginnaste aretine che varcano importanti pedane in campo nazionale, portando così in alto il nome della nostra città.

Il presidente Elisa Stocchi ed il direttore tecnico Paolo Domini sono soddisfatti del risultato portato a casa da Ginevra Bindi, a dimostrazione del grande impegno e passione dell'atleta e di un ottimo lavoro svolto dal proprio staff. “Abbiamo una grande tecnica, di un'esperienza unica, che guida il nostro staff e cresce con cura le nostre atlete, - commenta Michela Domini, coordinatrice del settore Gold - occupandosi anche dell'aspetto emotivo, che è tanto importante nel nostro sport. A Campobasso ci aspettavamo un grande risultato già alla vigilia, e ottenere in una gara spettacolare come questa, in cui gareggiano le migliori ginnaste italiane, il titolo di vicecampionessa d'Italia è un bel trionfo per la nostra Gingi, se lo merita tutto. Ci godiamo questo momento, che è un nuovo punto di partenza, perché nel nostro sport si guarda sempre avanti e Ginevra adesso preparerà il ritorno nel campionato di Serie A con le altre ragazze della nostra squadra. Nuovi obiettivi per noi. “È bellissimo conclude Michela Domini “oltre a portare i colori della ginnastica Falciai anche quelli della nostra città si innalzano ai massimi livelli”.

Complimenti a Ginevra Bindi ed alla ginnastica Falciai per il prestigioso titolo di vicecampionessa d'Italia.