Arezzo, 9 agosto 2024 – Gabriele Gambini entra nella storia del nuoto aretino. L’atleta della Chimera Nuoto, nato nel 2005, ha concluso i Campionati Italiani Cadetti al Foro Italico di Roma con la vittoria di un oro nei 200 stile libero, di un argento nei 400 stile libero e di un bronzo nei 200 misti, riuscendo a chiudere la più importante manifestazione giovanile della stagione con ben tre medaglie al collo su un totale di quattro gare disputate. Questo traguardo assume ancor più rilievo considerando che Gambini era alla prima stagione nella categoria Cadetti e che, di conseguenza, ha mostrato tecnica e carattere per imporsi anche su avversari più grandi di un anno.

Il 2024 del nuotatore aretino aveva conosciuto una prima tappa nel mese di aprile con la vittoria di due medaglie d’oro nei 200 stile libero e nei 400 stile libero ai Campionati Italiani Invernali di Riccione, inoltre era riuscito a imporsi ai campionati regionali tra i migliori in assoluto della Toscana con un totale di quattro ori, quattro argenti e due bronzi. I campionati nazionali estivi rappresentavano l’appuntamento più atteso dell’intera stagione e hanno preso il via con la medaglia d’argento già al primo giorno di gare nei 400 stile libero con il tempo di 3’53”70, ma la vera e propria impresa è arrivata nei 200 stile libero con la vittoria del titolo di campione d’Italia con 1’49”43. La partecipazione alle finali di Roma è stata ulteriormente arricchita dal terzo posto nella classifica dei 200 misti con 2’02’’76 dove si è piazzato primo tra i nati nel 2005 e dall’ottavo posto nei 100 stile libero.

I Campionati Italiani Junior hanno invece regalato soddisfazioni a un altro atleta della Chimera Nuoto, Gabriele Mealli del 2007, che è sceso in vasca alle finali nazionali forte di ben sei medaglie d’oro e tre medaglie d’argento festeggiate nelle ultime edizioni dei campionati regionali toscani. L’aretino ha centrato un positivo quinto posto nei 400 stile libero al debutto tra gli Junior con il tempo di 3’56’’78 con cui è risultato il migliore in assoluto del suo anno di nascita, inoltre ha arricchito la partecipazione alle finali nazionali con un quarto posto negli 800 stile libero (secondo tra i nati nel 2007) e con un settimo posto nei 200 stile libero che lo confermano tra le promesse del nuoto giovanile tricolore. Le finali nazionali hanno visto scendere in vasca anche altri nuotatori e nuotatrici della Chimera Nuoto che hanno maturato una positiva esperienza di confronto e di crescita, con Gaia Burzi che ha gareggiato nei 50 stile libero, nei 200 misti e nei 400 misti tra i Cadetti, con Sofia Donati nei 100 dorso tra i Cadetti e con Fabio Ferrari nei 200 delfino tra gli Junior. Questi risultati rappresentano il coronamento della preparazione impostata dai tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento di Marco Magara, il supporto del fisioterapista Emanuele Cherubini e il contributo nella preparazione atletica di Matteo Cetarini e Luca Ricciarini, dando vita a una sinergia tra professionisti che ha permesso di festeggiare questo storico tris di medaglie.