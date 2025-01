Gabbrielleschi, orgoglio di Pistoia: è prima in Coppa LEN a Piombino

Pistoia, 7 ottobre 2021 - L’ennesima perla di Giulia. Un successo strappa applausi. Giulia Gabbrielleschi, l’atleta di valore mondiale di Pistoia, va di pari passo nientepopodimeno che con il campionissimo Greg Paltrinieri: ambedue terzi a Barcellona, stavolta entrambi primi nella quarta tappa di Coppa LEN tenutasi a Piombino. Quel che si dice strapotere azzurro. Nella 10 chilometri femminile, Giulia, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli e allenata da Massimiliano Lombardi, agli Europei di Budapest argento nella 5 km e oro nella 4x1.25 km con Paltrinieri, Acerenza e Rachele Bruni, allunga sul gruppo poco prima dell’imbuto e tocca in 2h03’5”6, battendo allo sprint la tedesca Leonie Beck – argento iridato a Gwangju 2019 nella 5 km – che conclude in 2h03’25”7.

Al terzo posto Martina De Memme (Esercito) in 2h03’28”3. Si è gareggiato nel mare piatto del Golfo di Baratti; temperatura dell’acqua intorno ai 25 gradi e vento tra i 12 e 14 chilometri orari. La quinta e ultima tappa della Coppa LEN è in programma sabato prossimo 9 ottobre ad Alghero. Nonostante abbia una gara in meno rispetto alle rivali, Gabbrielleschi è in corsa per la vittoria della Coppa (che in passato si è già aggiudicata). Strafelice l’ambiente-Nuotatori Pistoiesi, con in testa proprio Lombardi. “È stata una gara abbastanza lenta nella prima parte, poi Giulia ha preso il comando, aumentando il ritmo e mantenendo la prima posizione nonostante lo scatto finale della tedesca, rimasta dietro di pochi decimi. Che dire, siamo contenti che si sia confermata; ora attendiamo la prova in Sardegna”. “Un altro successo internazionale del nuoto, uno sport che sta regalando gioie e soddisfazioni a tutta la città e la provincia – esulta patron Giancarlo Lotti –. Brava Giulia, bravo Massimiliano (nello staff dell’Italfondo, ndr)”.

Gianluca Barni