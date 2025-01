La campionessa Gabbrielleschi guida i 42 Nuotatori Pistoiesi

Pistoia, 12 ottobre 2021 - La stagione sportiva è iniziata col piede giusto: è una gran bella squadra. Sono 42 gli elementi di categoria della Nuotatori Pistoiesi in questa stagione, 2021/22, che porterà ai Mondiali. Un numero consistente, che fa capire quanta voglia di nuoto ci sia in città, come la piccola, grande realtà della “Pistoiesi” stia continuando a crescere nonostante le difficoltà create dall’emergenza sanitaria. Fanno parte del gruppo, allenato da Massimiliano Lombardi e Alice Ieri, due atleti seniores: Giulia Gabbrielleschi, classe ’96, e Federico Marchi, del ’99. Quattro Cadetti: Mattia Duccini, 2002, Elia Leggieri e Alessandro Nativi, entrambi del 2003, Caterina Fontani del 2004.

Tredici Juniores: Tommaso Petruzzi e Tommaso Zogheri del 2004, Niccolò Bracali, Kevin Bellia, Alberto Carobbi, Dario Gelli e Simone Gianassi del 2005, Anna Buti, Silvia Campanella, Vittoria Gai, Silvia Saracca e Alice Tonioni del 2006, Alice Delli del 2007. Ventitré, infine, i Ragazzi: Giovanni Caparrotta, Michelangelo Chiti e Lorenzo Frizzoni del 2006, Jacopo Bracali, Emilio Carobbi, Lorenzo Di Nuzzo, Tommaso Nativi, Paolo Tazzioli e Sebastiano Piras del 2007, Carlo Debarbieri, Gabriele Ruggeri, Niccolò Sestini, Gabriele Severi e Giovanni Traversari del 2008, Eva Bonacchi, Carlotta Desideri, Giada Gheri, Ginevra Magrini e Irene Settesoldi del 2008, Vittoria Barni, Giorgia Mencarelli, Emma Charlotte Revol e Margherita Tempestini del 2009. Una formazione ricca di talento, in grado di ben figurare.

Gianluca Barni