FIERA DELL’ ISTRUZIONE. Didacta di successo. La nuova missione adesso è in Puglia

Un successo crescente. Le edizioni fiorentine, poi quelle anche in Sicilia, adesso una nuova meta.

Didacta Italia sbarca in Puglia. L’evento, promosso e organizzato da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Puglia si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2024 nella sede espositiva della Fiera del Levante a Bari

su un’area di oltre 12.000 metri quadrati, dove verranno allestite le sale formative e gli stand delle aziende di tutta la filiera del mondo della scuola.

L’evento è rivolto a tutti i livelli di istruzione e formazione e proporrà un programma scientifico di altissimo livello e, come l’edizione nazionale, si avvarrà di un Comitato organizzatore del quale faranno parte, fra gli altri, a fianco della Regione Puglia e di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio scolastico regionale e Didacta International.

“Didacta Italia cresce e si espande ad alte regioni. Italiane. Dopo le due edizioni in Sicilia, è la volta della Puglia - ha affermato il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini - organizzare questa nuova edizione della fiera a Bari, a fianco della Regione Puglia e di tutti i partner istituzionali e di settore preposti è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio, un’opportunità in più che offriamo al corpo docente della Puglia e al sud Italia". "Sono molto contenta della scelta di portare Didacta in Puglia - dichiara Cristina Grieco, Presidente di Indire-. Credo che il nostro Istituto debba supportare le scuole nel loro processo di miglioramento attraverso la diffusione e la condivisione delle pratiche innovative".