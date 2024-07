La Toscana celebra un super Fabbri: lancio del peso, vittoria a Londra. Ora l’Olimpiade

Firenze, 20 luglio 2024 – La Toscana è tutta con lui. In vista della sfida a cinque cerchi. L’atleta fiorentino Leonardo Fabbri lancia un segnale fortissimo a due settimane esatte dalla finale delle Olimpiadi di Parigi (sabato 3 agosto). Il pesista azzurro batte per la prima volta in carriera il due volte campione olimpico, due volte oro mondiale e primatista del mondo Ryan Crouser, dominatore della specialità, e trionfa in Diamond League a Londra di fronte a 60mila spettatori, in quella che, per valori degli interpreti, assomigliava tanto a un'anteprima della finale dello Stade de France.

Lo scrive la Fidal. È l'undicesima vittoria in 11 gare dal 1° maggio a oggi, sicuramente la più preziosa, quella che attendeva per capire realmente le proprie chance olimpiche. Anche in questa occasione Fabbri finisce ampiamente oltre i ventidue metri, confermando una consistenza 'mostruosa'.

Il 22,52 arriva al quinto lancio, dopo quattro turni meno esaltanti rispetto agli standard attuali, correndo il rischio di non partecipare alla Final 3, visto che in quel momento il 21,62 del terzo turno lo relegava fuori dalle prime tre posizioni, al quarto posto (anche un 21,18 e un 21,10).

È lì che Leo, argento mondiale a Budapest, bronzo iridato indoor a Glasgow, campione d'Europa a Roma, si ricorda di essere un fenomeno: in un colpo solo, supera i tre americani e si porta in testa alla gara, scalzando anche il 22,37 di Crouser, prima di oggi 13-0 nei confronti diretti.

L'ultimo lancio non sposta gli equilibri: vince l'azzurro dell'Aeronautica, secondo Crouser, terzo Payton Otterdahl (22,13), quarto il leader stagionale Joe Kovacs (22,03).