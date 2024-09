Estra e Arezzo Calcio Femminile: una partnership all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione

Arezzo, 6 settembre 2024 – Estra S.p.A., una delle principali aziende italiane nel settore dell'energia, è lieta di annunciare un nuovo e significativo accordo di sponsorizzazione con l'Arezzo Calcio Femminile per la stagione sportiva 2024/2025. In virtù di questa partnership, il logo di Estra sarà presente sul retro delle maglie da gara ufficiali della squadra, simbolo di un legame che va oltre la semplice sponsorizzazione.

Una Partnership Strategica: Valori Condivisi e Visione Comune

La collaborazione tra Estra e l'Arezzo Calcio Femminile rappresenta una sinergia naturale, basata su valori condivisi e una visione comune del futuro. Estra, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità e dell'innovazione, ha trovato nel calcio femminile un settore in crescita che, come l’azienda, guarda al domani con determinazione e impegno. Le calciatrici dell'Arezzo incarnano infatti i principi di energia pulita, passione e spirito di squadra, elementi che Estra riconosce e intende supportare attraverso questa sponsorizzazione.

“La passione per lo sport – commenta il presidente Francesco Macrì - fa parte del Dna di Estra che fin dalla sua costituzione ha sostenuto molte discipline. Lo ha fatto e continua a farlo valorizzando un elemento della pratica sportiva e cioè il suo valore sociale, la sua capacità di aggregazione e di creazione di un sano spirito competitivo. Ecco quindi il sostegno all’ACF Arezzo che consente alle ragazze la pratica di uno sport che vecchi stereotipi, ormai in estinzione, intenderebbero riservato al mondo maschile. Un impegno capace di coinvolgere centinaia di ragazze, da quelle della prima squadra alle bambine che devono ancora compiere 10 anni. Il nostro sostegno è un plauso a tutte le atlete impegnate e ad una società che ha avuto ed ha il coraggio di puntare in alto, collocando questa squadra nel contesto nazionale del calcio femminile”.

Radici Locali e Impegno Sociale

Entrambe le organizzazioni condividono un forte legame con il territorio. Estra, con le sue radici ben salde nelle comunità in cui opera, ha sempre sostenuto iniziative locali che promuovono lo sviluppo sociale e culturale. La sponsorizzazione del retro maglia dell'Arezzo Calcio Femminile non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta l'impegno concreto di Estra nel supportare le realtà che contribuiscono a rendere vivaci e dinamiche le nostre comunità.

L'Arezzo Calcio Femminile, con il suo radicamento nella città di Arezzo, è molto più di una squadra sportiva: è un simbolo di orgoglio per la comunità locale e un esempio di come il calcio possa unire, ispirare e offrire modelli positivi per le giovani generazioni. Estra, riconoscendo questo valore, ha deciso di affiancare la squadra non solo come sponsor, ma come partner in progetti che mirano a coinvolgere il territorio, con iniziative che vanno oltre il campo di gioco.

“Siamo entusiasti di avere Estra come partner”, ha dichiarato Massimo Anselmi Presidente dell'Arezzo Calcio Femminile. “Accogliere Estra come nostro sponsor è motivo di orgoglio e ci dà grande fiducia per la stagione che ci aspetta. La presenza del logo Estra sul retro delle nostre maglie è il simbolo di una partnership solida che ci spingerà a dare il massimo in ogni partita che affronteremo nel campionato di Serie B. Condividiamo con Estra valori importanti come l'inclusione, la sostenibilità e l'impegno verso il nostro territorio, e siamo certi che insieme raggiungeremo grandi traguardi.”

Promuovere l'Inclusione e l'Eccellenza

La scelta di Estra di supportare il calcio femminile è anche un chiaro segnale di impegno verso l'inclusione e la parità di genere. In un momento in cui il calcio femminile sta guadagnando sempre più attenzione e rispetto, Estra vuole essere parte di questo movimento, sostenendo le atlete che, con il loro impegno, stanno ridefinendo il concetto di eccellenza sportiva.

Il logo di Estra sul retro delle maglie dell'Arezzo Calcio Femminile non è solo una questione di visibilità, ma rappresenta un patto di fiducia e sostegno. È un simbolo che racconta di un futuro in cui le barriere vengono abbattute e dove l'energia, in tutte le sue forme, viene canalizzata per creare valore condiviso.

Una Partnership con uno Sguardo al Futuro

Guardando al futuro, la collaborazione tra Estra e l'Arezzo Calcio Femminile promette di essere ricca di iniziative e progetti comuni, tutti orientati a promuovere il calcio femminile e i valori che esso rappresenta. Estra non si limiterà ad essere uno sponsor, ma sarà un vero e proprio partner, impegnato a promuovere eventi, incontri e attività che coinvolgano la comunità, con un'attenzione particolare alle giovani e ai giovani, e all'educazione sportiva.