Arezzo, 14 aprile 2025 – Donati fa il vuoto all’Alpe della Luna Trail

L’Alpe della Luna Trail si conferma un riferimento assoluto nel panorama delle corse in mezzo alla natura. Un gran numero di corridori ha preso parte alle tre gare disegnate a Badia Tedalda (AR), per l’organizzazione dell’Asd Nel Dubbio Sali in collaborazione con l’Asd Volley Revolution e sotto l’egida del Csi. Pur in una domenica con tante gare di spicco anche a livello regionale, la prova aretina ha attirato tanti appassionati, affascinati dal particolare tracciato di gara, rivelatosi ancora una volta estremamente selettivo

Il percorso principale di 52 km per 3.300 metri ha premiato Alessio Donati (Trail Running Project) che in 5h38’51” ha prevalso per 1038” su Massimo Delli Zotti (Podismo Buttrio) con cui condivideva i pronostici della vigilia. Terza posizione per Mauro Massimi (Freaks All Around) a 18’28” a precedere Stefano falcioni (Atl.Fabriano) a 21’16” e Marco Mignano (Never Stop Run) a 29’12”.

Un altro successo nel palmarés della rumena Oana Alina Popa (Marianna Trail) prima in campo femminile in 7h24’52”, seguita dalla polacca Malgorzata Burkiewicz (Space Running) a 4’26” e dalla campionessa uscente, la kazaka Olga Lepyokhina a 7’21”.

Nel tracciato medio di 27 km per 1.500 metri successo per lo specialista Giacomo Forconi (Space Running) già primo nel 2023, che in 2h21’12” ha staccato Luca Boinega (Atl.Urbania) di 8’56”, terzo a 9’47” Giovanni Cacciamani (Atl.Cingoli). A Francesca Farneti (Space Running), anche lei vincitrice due anni fa la classifica femminile in 3h03’33” con 4’47” sulla campionessa uscente Monia Ventura (Molon Labe) e 6’15” su Marta Cassai.

Spettacolo anche nella prova sui 13 km per 800 metri, dove a spuntarla è stato Matteo Rossi (Gs Orecchiella) in 1h00’54” seguito dal compagno di colori Luigi Pietrini a 3’03” e da Patrizio Bartolini (Trail Running Project) a 4’47”. Prima donna Melania Fiordi (Molon Labe) in 1h23’03” con 1’42” su Deborah Piccioni (Atl.Capanne) e 3’06” su Claudia Di Gregorio (Asd Nel Dubbio Sali, la società organizzatrice).

Un particolare ringraziamento a tutte le associazioni e gli sponsor che hanno reso possibile questa bellissima giornata di sport, per gli organizzatori è un arrivederci al prossimo anno, per un evento in continua crescita.