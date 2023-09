Domenica 10 settembre, al via la prima "Cicloturistica Avis - Città di Montevarchi" con oltre 450 partecipanti

Arezzo, 7 settembre 2023 – Tutto pronto per “La cicloturistica Avis- città di Montevarchi” che si terrà, domenica 10 settembre, con il ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30, nella centralissima piazza Varchi. Il programma è stato presentato in Palazzo del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall'Assessore allo sport Lorenzo Allegrucci, dal Presidente del Gruppo sportivo Avis Montevarchi, Franco Tofanelli e dai componenti del Direttivo, Alberto Sordi e Tommaso Dilaghi. La manifestazione, inserita nel circuito Terre d'Etruria e valida per il Campionato toscano Uisp "Cicloturismo 2023", ha già registrato 450 iscritti e gli organizzatori sono molto fiduciosi che il numero possa addirittura superare quota 500 entro domenica. Tre i percorsi non competitivi che i partecipanti potranno scegliere, il più corto sarà di 67 chilometri, mentre il medio di 94 e il più lungo di 125 km toccheranno tutti gli otto comuni del Valdarno, fino all'arrivo previsto, sempre a Montevarchi, lungo viale Matteotti. L'obiettivo principale dell'iniziativa è di unire sport, turismo e territorio.

"Ringrazio il Gruppo sportivo Avis per l'organizzazione di questa cicloturistica di grande portata - afferma il Sindaco - come già testimoniano le 450 registrazioni avute alla manifestazione, ma sicuramente il numero dei partecipanti aumenterà ancora, molti provenienti da tutta la Toscana ma anche da altre regioni. Merito della passione e di una lunga storia che lega l'Avis al ciclismo attribuendo fiducia e credibilità all'iniziativa. Tanti gli appassionati e amanti della bici che affronteranno i tre tragitti in programma a cui parteciperò anche io, per testimoniare direttamente l'importanza di partecipare ad un evento sportivo nel segno della ricaduta turistica e della valorizzazione della città. Ritengo infatti che lo sport sia un volano significativo per promuovere i territori e l'Avis lo ha dimostrato con questa progettualità, frutto di competenza, impegno e di grande seguito"

"Ci tengo a sottolineare l'attenzione che la cicloturistica ha riservato ai comuni del Valdarno - aggiunge Alberto sordi dell'Avis - all'importanza dell'unità del territorio valdarnese nel valorizzare le sue peculiarità, partendo da Montevarchi per coinvolgere tutti gli altri. L'intento della manifestazione, oltre che la passione per la bicicletta, è proprio promuovere il turismo. Nei "pacchi" gara, ogni partecipante troverà il biglietto per poter visitare i musei cittadini di Montevarchi, mentre tutti i percorsi sono organizzati in maniera tale da scendere, ad esempio, nei bellissimi borghi di Loro Ciuffenna e di Castelfranco, chi vorrà invece pedalare, è previsto un tratto cronometrato in salita per misurarsi con se stesso" "Abbiamo infatti concordato con tutti gli enti locali coinvolti - prosegue il Presidente Tofanelli - che nei vari punti di ristoro ci sia la possibilità di gustare i prodotti tipici enogastronomici, un modo anche questo per conoscere ed apprezzare meglio il territorio"

"A me preme ringraziare il Gruppo sportivo Avis - conclude l'assessore Allegrucci - non solo per il connubio tra sport e turismo rappresentato dalla cicloturistica di domenica, ma anche per la sinergia che sono stati capaci di raggiungere con altre associazioni, tra le quali anche l'Aquila, sezione ciclistica, con cui hanno condiviso il gazebo di promozione nell'area sportiva di piazza della Repubblica durante la festa del Perdono. Questo significa che l'attivismo dell'Avis è importante per lo sport e per tutta la comunità di Montevarchi. Faccio i complimenti per la puntuale organizzazione della cicloturistica che ha portato già ad un bel numero di partecipanti e sono sicuro che domenica la città darà una bella risposta"