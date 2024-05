Cortona, un match che sembra un abbraccio: ecco la «Partita del cuore»

Arezzo, 28 maggio 2024 – Il calendario punta al primo giugno e il navigatore è indirizzato verso lo stadio di Terontola. È qui che è in programma «La partita del cuore», l’evento sociale organizzato dal Gs Terontola con il contributo del Comune di Cortona. Ogni anno la società sportiva nei vari eventi che organizza cerca sempre di valorizzare la dimensione sociale. Fra questi spiccano l’appuntamento in favore degli ospiti del Cam, le esibizioni teatrali durante la Sagra di Bacialla e anche gli eventi sportivi come quello che si terrà all’impianto sportivo «Enzo Mezzetti Panozzi» questo sabato 1 giugno alleore 16.

I protagonisti saranno i giocatori del Gs Terontola e gli ospiti della struttura residenziale Cam che hanno una squadra di calcetto che regolarmente partecipa al campionato Uisp. Il Gs Terontola con il suo presidente Alessio Topini esprime soddisfazione ed entusiasmo poiché è la prima volta che viene organizzato un evento simile a loro favore. Da qui la decisione di intitolare il match «La partita del cuore», proprio per sensibilizzare tutti quelli che parteciperanno anche come spettatori.

Il campo sportivo di Terontola ospiterà una partita di Calcetto a 7, a fine incontro ci saranno le premiazioni e un momento conviviale, a dare il calcio d’inizio saranno le autorità comunali.