Corsa, 250 arrivati nella 10 mezza del Casentino Zanti e Mattesini vincono la 10 km

Arezzo, 24 febbraio 2025 – 250 arrivati nella 10 mezza del Casentino Zanti e Mattesini vincono la 10 km

Mentre nella 20 km vincono Scatizzi e Leonardi.

In una giornata grigia senza pioggia si è disputata la 10^ edizione della Mezza del Casentino con circa 300 atleti al via fra competitiva e non competitivi oltre ad una settantina di atleti del settore giovanile.

Dopo l’inno nazionale , alle ore 9,35 è partita la gara con il lungo serpentone di atleti che transitava da Soci a Partina per poi tornare a soci per il primo traguardo della km 10 e poi proseguire per Bibbiena e ritorno per la km 20.

A condurre la gara fin dalle prime battute Michele Pastorini tallonato come un’ombra da Samuele Zanti, i due dopo pochi km hanno staccato tutti ed hanno proseguito la gara solitari sempre con Pastorini a condurre e Zanti dietro.

In prossimità dell’arrivo Pastorini cerca di staccare Zanti, invano e all’ultima curva l’atleta della Unicusano di Livorno va a vincere in volata con il tempo di 30’07 su Pastorini della U.P.Policiano, al 3° posto staccato di oltre 1’ Lorenzo Rossi della Olympic Runners Lama, 4° staccato di oltre 2’ Lorenzo Martinelli del G.S. Il Fiorino e Gianluca Notturni 5° della U.P.Policiano.

La gara Femminile è stata dominata da Valentina Mattesini 21^ assoluto della U.P.Policiano con il tempo di 37’31 sulla compagna di squadra Veronica Nocentini staccata di 2’ e al 3° posto Sara Fierli della BBP Athletic stacca di 5’.

Nella km 20 si contendono la vittoria il giovane Giovanni Scatizzi del G.P.Parco Alpi Apuane e Giuseppe Menonna della U.P.Policiano più staccati Bertelli,Rosadini e Graziani .

I 2 battistrada rimangono insieme fino al 12 km , poi Scatizzi prende il comando staccando la resistenza di Menonna che rimane attento ad eventuale cedimento di Scatizzi.

Nella gara femminile come da pronostico se la giocano Virginia Leonardi e Deyanira Rodriguez entrambe della U.P.Policiano separate da circa 100 metri più indietro l’atleta del Parco Alpe Apuane Barbara Casaioli attenta ad eventuali rientri di Silvia Scipioni e Michela Nassini.

Nel finale Scatizzi guadagna ancora su Menonna e va a vincere staccando il suo diretto avversario di circa 2’ mentre al 3° posto con oltre 3’ di distacco giunge Luca Bertelli dell’Avis Pratovecchio seguito da Enrico Rosadini ed Emanuele Graziani

La gara femminile si conclude con la vittoria di Virginia Leonardi sulla compagna di squadra Deyanira Rodriguez staccata di circa 1’30” e quasi 5’ a Barbara Casaioli.

Nella classifica società vittoria della U.P.Policiano sulla Subbiano Marathon e Atletica Casentino

Completata la gara ampie premiazioni precedute da riconoscimenti ad atleti che hanno fatto grande il Casentino come : Pierluigi Corezzi, Ugo Moroni, Silvia Ciabatti, Elisa Zuccari ed un riconoscimento particolare per i fratelli Sinatti che hanno promosso e sviluppato il podismo nel territorio aretino .