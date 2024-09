C.Fiorentino, tutto pronto per la seconda edizione dell’Open Day

Arezzo, 11 settembre 2024 – Tutto pronto per la seconda edizione dell’Open Day, la grande festa con le tante discipline sportive presenti nel territorio e dedicata a tutti coloro che amano e praticano lo sport.

Sabato 14 settembre nell’area del Parco Presentini dalle 16 in poi una ventina di associazioni sportive allestiranno gazebi informativi e presenteranno le proprie discipline con una serie di esibizioni. Non mancherà la possibilità di partecipare a lezioni prova e di sperimentare direttamente l’attività gradita. Un open day sportivo, quindi, durante il quale atleti o aspiranti tali potranno individuare lo sport da praticare nel corso della prossima stagione 2024/2025.

L'iniziativa organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino con il coordinamento delle varie associazioni sportive presenti nel territorio sarà volta a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento sia per i giovani atleti che per gli adulti.

“Ritengo da genitore e da sindaco con delega allo Sport che la giornata di sabato sia un’ottima occasione per orientarsi nel vasto panorama sportivo castiglionese. Mi rivolgo, in particolare, ai genitori perché è importante avvicinare i giovani allo sport ed ogni disciplina si può adattare alle varie personalità. Lo sport, anche se non è praticato a livello agonistico, può essere, comunque, sia a livello motorio che a livello psicologico un ottimo strumento per curare le propria salute; e lo dico anche dopo il grave infortunio dovuto al noto incidente di cui sono stato coinvolto dove, a parere degli stessi medici che mi hanno messo sotto osservazione, le mie caratteristiche fisiche e il mio tono muscolare sono stati una componente importante per affrontare i postumi dei traumi che mi sono occorsi. Ma per tornare all’evento, sabato pomeriggio vedremo schierate gran parte delle associazioni sportive del territorio comunale alle quali ragazzi e genitori si potranno rivolgere per avere tutte le informazioni inerenti i programmi della prossima stagione sportiva. Si tratta di un’ottima occasione per orientarsi nel vasto panorama sportivo che offre Castiglion Fiorentino e al contempo sarà anche un momento per dare bella mostra di se” dichiara il sindaco Mario Agnelli che in questa legislatura ha anche la delega allo Sport.

Al momento hanno dato l’adesione le seguenti associazioni:

ASD TAI CHI CHUAN, PODISTICA IL CAMPINO, ASD DANZ’ART, ASD BOXING CLUB ERACLE, PALESTRA FOUR FINES, SPORTCLUB CF, TENNIS CLUB CASTIGLIONESE, ASD GINNASTICANDO, NRGYM TAEKWONDO, ASD OLPIMPEA, CASSERO VOLLEY, MOTOCLUB “F. MEONI”, MOTOCLUB TRE CASTELLI, MOTOCLUB MONTECCHIO VESPONI, US CASTIGLIONESE, ARCIERI CASTIGLIONESI, ASD CICLISTI CASTIGLIONESI, ASD STELLA POLARE,M MONTECCHIO CALCIO FEMMINILE, ASD JUDO, ASD RONDA GHIBELLINA, STEELS MOTOCROSS, ASD PETRARCA PALLAMANO, ASD CAVALIERI PER CASO, LE BALLET.