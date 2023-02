Ternana Parma 1-1, Fere fermate dal Var

Un momento di Ternana Parma

Terni, 11 febbraio 2023 - Non va oltre il pari la Ternana contro il quotatissimo Parma di Gigi Buffon. Ma le Fere possono rammaricarsi per due gol annullati dal Var: il primo nella prima frazione per un fuorigioco di centimetri attribuito a Falletti e il secondo nella ripresa, decisamente più incerto, per un tocco di mano di Palumbo rivisto alla lente d'ingrandimento.

LaTernana, in formazione rimaneggiata per l'assenza di Agazzi e Mantovani (quest'ultimo in panchina), a cui si aggiungono quelle datate di Donnarumma e Capuano, va subito in vantaggio al 4° con un bel tiro a giro di Palumbo.

Le Fere sembrano controllare la gara, poi perdono per infortunio Corrado e Favilli. E con la squadra in dieci per il cambio di Favilli, Bernabé pareggia con un velenoso rasoterra che sorprende Iannarilli, bravissimo poco prima su Benedykzac.

Reazione rabbiosa delle Fere che ritrovano il vantaggio con Palumbo, annullato dal Var per fuorigioco di Falletti. Ad inizio ripresa ancora Ternana in gol con Partipilo, ma dopo diversi minuti di consultazioni l'arbitro rivà al Var e annulla per tocco di mano, tutto da decifrare, di Palumbo che aveva partecipato all'azione.

La gara di fatto finisce. La Ternana ha un'altra occasionissima con Palumbo; per il Parma nel recupero conclusione pericolosa di Inglese sul fondo.

Le due squadre restano in scia play off e la Ternana si prepara al derby di Perugia con l'infermeria affollata e con la squalifica di Diakité.

Ternana-Parma 1-1

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Martella (35st Capanni), Sorensen, Ghiringhelli (46 Defendi), Di Tacchio, Cassata, Corrado (25° Mantovani), Palumbo, Falletti (35st Coulibaly), Favilli (37° Partipilo) All: Andreazzoli

Parma (4-3-3): Buffon, Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti (46° Zagaritis), Bernabè (42 st Hainaut), Estevez, Sohm (46° Inglese), Zanimacchia, Vazquez, Benedykzac (25st Juric): All; Pecchia

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Marcatori: 4′ pt Palumbo (T.), 36′ pt Bernabè (P.)

Note: spettatori 4229