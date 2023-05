Serie D girone E, i verdetti per toscane e umbre: le date di playoff e playout

Firenze, 7 maggio 2023 – Arezzo promosso in Serie C, Pianese, Poggibonsi, Gavorrano, Livorno ai playoff: questi alcuni dei verdetti della Serie D girone E, quello dove giocano alcune dei team toscani e umbri. Si è giocata l’ultima giornata della stagione regolare. Il campo ha parlato, la classifica pure. Adesso partono gli accoppiamenti per playoff e playout.

Da ricordare che i playoff non daranno diritto a una promozione automatica. Tutte le vincenti dei playoff dei nove gironi andranno in una classifica di merito da cui si attingerà in caso di ripescaggi per fallimenti o fusioni di società di Serie C. Alla classifica meritocratica partecipano anche le retrocesse dalla Serie C. La classifica meritocratica terrà conto di tutta una serie di fattori, dal blasone al bacino di utenza della squadra. Dopo aver vinto i playoff serve dunque sperare in un possibile ripescaggio. I playout decideranno invece salvezze e retrocessioni.

Ma ecco tutti i verdetti

Risultati dell’ultima giornata

Flaminia – Città di Castello 4-0 Follonica Gavo – Livorno 1-2 Ghiviborgo Vds - Grosseto 0-1 Orvietana – Montespaccato 1-1

Pianese – Tau Altopascio 2-1 Poggibonsi – Arezzo 2-2 Sangiovannese – Mob. Ponsacco 2-2 Sp. Trestina – Ostiamare 2-2 Terranuova Traiana - Seravezza 0-1

Classifica finale

Arezzo 70 punti (promosso in C); Pianese 63; Poggibonsi 58; Gavorrano 55; Livorno, Flaminia 49; Seravezza 47; Ghiviborgo 43; Tau Altopascio, Orvietana 42; Sangiovannese, Ostia Mare, Grosseto 41; Ponsacco 38; Sp.Trestina 37; Terranuova 35; Montespaccato 33; Città di Castello 32.

Playoff e playout

Pianese, Poggibonsi, Gavorrano, Livorno ai play-off.

Grosseto, Ponsacco, Sp.Trestina, Terranuova ai play-out Montespaccato, Città di Castello retrocesse in Eccellenza.

Primo turno playoff (14 maggio)

Pianese-Livorno, Poggibonsi-Gavorrano

Playout (14 maggio)

Grosseto-Terranuova Traiana

Ponsacco-Sp.Trestina