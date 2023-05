Pari amaro del San Donato Tavarnelle: è retrocessione in D

Alessandria, 13 maggio 2023 – Finisce con un pareggio ad Alessandria nel ritorno dei play out, il sogno del San Donato Tavarnelle di rimanere in serie C.

Non è bastato il gol di Sepe sul finire del primo tempo a capovolgere l’esito, visto anche il pesante 1 – 2 rimediato in casa nell’andata di Montevarchi.

Nella ripresa ha addirittura preso un palo. Ma poi, l’Alessandria ha trovato il pareggio quasi allo scadere e questo ha definitivamente chiuso le possibilità per i chiantigiani di rimanere tra i professionisti. Quindi, a meno i ripescaggi, il prossimo anno sarà di nuovo serie D.

Ad Alessandria di gialloblu sono scesi in campo convinti e quella vista al Moccagatta è stata una delle migliori prestazione dell’anno. Ma non è bastata. La partita l’ha praticamente fatta il San Donato Tavarnelle. Che prendono d’assedio la tre quarti grigia.

Nel primi 20 minuti ci provano Siniega, Russo, Gerardini e ancora Russo e quindi Calamai. I chiantigiani mettono paura all’Alessandria che si fa viva dalle parti di Cardelli soltanto al 22’ con Sylla.

Al 23’ Liverani alza sulla traversa un tiro di testa di Siniega, mentre una manciata di minuti dopo è Lamesta a far venire i brividi a Cardelli. Il San Donato Tavarnelle va in gol al 43’. Russo viene servito a sinistra che a sua volta tocca per Sepe che lascia partire un tiro violentissimo e preciso che si insacca al sette.

Il ritorno dagli spogliatoi vede subito avanti i piemontesi con Lamesta che fa la barba alla traversa. Poi il San Donato Tavarnelle potrebbe raddoppiare, ma Bianchi solo e sotto rete colpisce il palo.

La partita subisce un calo di ritmo ma al 78’ fiammata dei toscani con Liverani che para un tiro di Russo. E nonostante l’uno a zero non fosse sufficiente, all’84’ l’Alessandria spenge le speranze del San Donato Tavarnelle.

Contropiede di Lamesta per Speranza che infila Cardelli. Neppure il tempo per Ubaldi di entrare che viene espulso con un rosso diretto per un brutto fallo.

Il tabellino

Alessandria-San Donato Tavarnelle 1-1

ALESSANDRIA (4-3-2-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sabbione, Sini; Rota (46’ Guidetti), Nichetti, Mionic (61’ Speranza), Lamesta (87’ Nunzella), Galeandro; Sylla (61’ Martignago). All: Lauro. SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli; Bovolon, Brenna, Siniega, E. Rossi; Calamai, Bianchi, Sepe; Gerardini, Marzierli (86’ Ubaldi), Russo. All. Buzzegoli - Ghizzani Arbitro: Scatena di Avezzano (Aq) Marcatori: 43’ Sepe, 84’ Speranza Note: Espulso Ubaldi