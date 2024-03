Lucchese-Rimini 2-1, Quirini e Gucher rilanciano i rossoneri

Lucca, 3 marzo 2024 – Una buona Lucchese torna a vincere davanti al proprio pubblico, provando così a scacciare il momento di crisi culminato con l’uscita dalla Coppa Italia in semifinale contro il Padova. Contro il Rimini, Gorgone prova a schierare un 4-3-3-, rimettendo Gucher al centro della linea mediana e proprio dal numero ventisette rossonero arriva il primo pericolo al 2’. Il Rimini con Sala prova a sorprendere Chiorra, ma la palla finisce di poco a lato. All’8’ è Guadagni che in rovesciata prova il gol della domenica.

E’ una buona Lucchese che al 18’ passa meritatamente in vantaggio con Quirini, che sfrutta un cross dalla bandierina di Disanto, realizzando il suo primo gol stagionale ed andando a festeggiare sotto quella Curva Ovest, che per gran parte del primo tempo è rimasta in silenzio. Gli uomini di Gorgone sono più aggressivi e provano a cercare il raddoppio, che arriva al 33’. Langella perde palla a centrocampo, dove però ne approfitta Gucher che si invola verso la porta difesa da Colombi e segna la quarta rete in questo campionato. Il Rimini si sveglia nei minuti finali del primo tempo e Chiorra salva su Magrida, ma i rossoneri chiudono meritatamente in vantaggio il primo tempo.

Il secondo tempo non complica la partita della Lucchese, anche se il Rimini in un paio di occasioni prova almeno ad accorciare le distanza, ma rossonera ed il suo portiere non corrono mai grandi pericoli. Ad un minuto dalla fine però i romagnoli trovano la rete con Morra e ci credono fino alla fine, rendendo il finale incandescente. Arrivano però finalmente questi tre punti, che servono a muovere una situazione di classifica che era diventata complicata, ma soprattutto danno morale, in vista del derby contro il Pontedera di mercoledì alle 20.45 in trasferta.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini (40’ st Fazzi), Sabbione, Tiritiello, Visconti; Tumbarello, Gucher (20’ st Astrologo), Cangianiello (29’ st Benassai); Guadagni (29’ st Russo), Yeboah, Disanto (20’ st Rizzo Pinna). (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibirl, Leone, De Maria, Magnaghi). All. Gorgone.

RIMINI (4-3-3-): Colombi; Megelaitis, Lepri (20’ st Ubaldi), Gigli, Tofanari; Sala (1’ s t Quacquarelli), Langella, Garetto (20’ st Leoncini); Iacoponi (1’ st Lamesta), Morra, Malagrida (29’ st Capanni). (A disp.: Colombo, De Lucci, Gorelli, Delcarro, Cernigoi, Semeraro, Rosini). All. Troise.

Arbitro: Iannello di Messina.

Reti: 18’ pt Quirini, 33’ pt Gucher, 44’ st Morra.

Note: giornata uggiosa e terreno in discrete condizioni, nonostante la pioggia caduta nei giorni scorsi e durante tutto il secondo tempo; angoli 2-6; espulso al 49’ st Gorgone per proteste; ammoniti Tiritiello e Langella; spettatori 1.880.