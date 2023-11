Pistoiese, come sei caduta in basso: l'Imolese ti castiga 2-0

Imola, 1° novembre 2023 – Laddove due anni fa era retrocessa in serie D, la Pistoiese trova una delle umiliazioni più grandi della sua storia: l’Imolese la sconfigge 2-0, un gol per tempo. No, non è convalescente la squadra arancione: è ancora malata e in modo grave. A poco o nulla, per ora, è servito l’avvicendamento in panchina tra i tecnici Luigi Consonni e Manolo Manoni. Anzi, la situazione è ulteriormente peggiorata, visto che nel frattempo è stato esautorato il direttore sportivo Rosati, che aveva voluto fortissimamente Manoni, e calciatori quali Oubakent e Ferrandino (e altri) stavolta non sono stati neppure convocati. Imolese reduce da sette risultati utili consecutivi, Pistoiese gestione avellinese in seria, serissima difficoltà.

Al 1’ Di Mino scatta, entra in area, ma Elefante lo stende: per l’arbitro si può proseguire. Al 13’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Florentine incorna dai dieci metri, ma la traiettoria è centrale e il portiere Adorni non ha problemi a parare. Alla mezz’ora, buca di Salto, con Vlahovic che gli sfugge e dal limite scarica un destro che colpisce il palo alla sinistra di Ricco. Al 34’ botta da fuori di Garavini, Ricco respinge, ma Rizzi è lesto a riprendere la palla scaraventandola in rete.

Al 36’ Di Mino si libera nei sedici metri, ma la sua conclusione finisce alta. Nella ripresa ti aspetteresti la Pistoiese e invece l’Imolese controlla senza affanno e colpisce nel tempo di recupero. Al 2’ punizione di Capozzi deviata sopra la traversa da un difensore arancione. Al 5’ Costa ci prova dai 16 metri, ma con scarso successo. Al 34’ Adorni s’immola su Nardella lanciato a rete, salvando la propria porta dalla capitolazione. Al 51’ Chrysovergis atterra in area Mattiolo, partito in contropiede solitario: l’arbitro decreta il calcio di rigore, che Gulinatti trasforma con precisione. Per l’Imolese è il momento di far festa, per la Pistoiese di ritrovarsi.

TABELLINO

IMOLESE – PISTOIESE 2-0

IMOLESE (3-4-2-1): Adorni; Elefante (24’ Diawara), Ciucci, Dall’Osso; Daffe, Gulinatti, Dalmonte (7’ st Sadek), Garavini (24’st Ale); Vlahovic, Capozzi (40’ st Manes); Rizzi (36’ st Mattiolo). A disposizione: Nannetti, Konate, Ballanti, Reinero. Allenatore: D’Amore. PISTOIESE (4-4-1-1): Ricco; Goffredi (26’ st Pertica), Salto, Davì, Chrysovergis; Di Mino (16’ st Trotta), Tanasa, Costa (10’ st Diodato), Piscitella (22’ st Nardella); Florentine (31’ st Ennasry); Marquez. A disposizione: Valentini, Diallo, Chiesa, Silvestro. Allenatore: Manoni. ARBITRO: Recupero di Lecce. MARCATORI: 34’ Rizzi; 52’ st Gulinatti (rig). NOTE: giornata piovosa. Ammoniti: Salto, Costa, Davì, Capozzi, Dall’Osso, Diodato, Gulinatti. Angoli: 3-8. Recupero: 1’, 6’. Gianluca Barni