Il Follonica Gavorrano annuncia Mattia Ceccanti e Giulio Grifoni

Follonica, 4 agosto 2023 - Il Follonica Gavorrano annuncia l’arrivo di Mattia Ceccanti, terzino sinistro classe 2004 proveniente dalla Primavera del Pisa, e il ritorno di Giulio Grifoni, esterno destro classe 1993 proveniente dalla Pianese. Per quanto riguarda quest’ultimo, si tratta di un gradito ritorno al Follonica Gavorrano, dopo la parentesi dello scorso anno con la Pianese. Una conoscenza per il pubblico del Malservisi-Matteini, dove per anni ha arato la sua fascia di competenza, arrivando anche a vincere la Coppa Italia nella finale di Genzano della stagione 2021/22. «Sono contentissimo di essere tornato – commenta Grifoni – Avevo deciso di andare via e sapevo di lasciare casa. Anche se sia a livello personale che di squadra è stato un anno stupendo alla Pianese, sapevo di aver lasciato una società che è unica, quindi sono felicissimo di essere di nuovo qua, ritrovo compagni e amici. Ho molta stima anche del mister, me ne hanno parlato tutti bene e so che è una brava persona. Non vedo l’ora di partire con la nuova stagione». Ceccanti è invece un laterale mancino che all’occorrenza può giocare anche come esterno di centrocampo, che va a rinforzare la batteria delle quote della formazione di mister Marco Masi. Che ritrova dopo essere stato capitano della formazione da lui allenata lo scorso anno. Per Ceccanti si tratta della prima esperienza in una prima squadra, anche se ha avuto modo di allenarsi proficuamente con la Serie B del Pisa. E arriva al Follonica Gavorrano con tanto entusiasmo e voglia di crescere e fare bene. «Mi aspetto di crescere molto grazie anche all’aiuto dei miei compagni – commenta Ceccanti – Trovo giocatori molto bravi che hanno esperienza in Serie D ma anche in categorie superiori, sono molto contento di averli in squadra. Sono contentissimo di essere approdato al Follonica Gavorrano, una società molto organizzata e in cui ritrovo mister Masi, con cui mi sono trovato benissimo. Ha uno stile di gioco ideale, sono molto felice di averlo ritrovato e far parte di questa rosa». «Le mie caratteristiche – prosegue – sono soprattutto la resistenza e il mio essere concentrato durante tutta la partita e negli allenamenti. Come terzino cerco anche di andare avanti e spingere, ma punto molto sulla fase difensiva. Spero di contribuire agli obiettivi della squadra».