Empoli infinito: da 0-2 a 2-2 al Castellani con lo Spezia

Un momento di Empoli Spezia (Fotocronache Germogli)

Empoli, 11 febbraio 2023 – L’Empoli è infinito: non muore mai. Stavolta la squadra allenata da Paolo Zanetti pareggia in rimonta, 2-2, al quarto dei cinque minuti di recupero della ripresa.

Una partita ricca di emozioni, che assomiglia a un’altra bella storia da raccontare davanti al focolare. Gli azzurri rischiano di perdere la sfida con lo Spezia per una pazzia di Parisi dopo una ventina minuti di gara (parata di mano sulla linea di porta, rigore ed espulsione), ma continuano a macinare il proprio gioco e, pian piano, anche grazie alla cacciata dal campo di Esposito per doppio giallo a inizio secondo tempo, riescono a giungere al meritato pari.

Zanetti recupera Ismajli, subito schierato titolare. Conferma regista Marin e inserisce Cambiaghi dal primo minuto. Partenza celere dello Spezia: dopo appena quaranta secondi conclusione di Bourabia dai 20 metri, da posizione centrale: Vicario non ha problemi a parare. La replica dei padroni di casa al 4’: bel cross dalla sinistra di Bandinelli, Caputo ruba il tempo ai difensori, ma il suo colpo di testa finisce alto. All’8 pregevole verticalizzazione degli uomini di Zanetti, ma Baldanzi non riesce a dare la giusta forza al tiro: Dragowski controlla.

Al 19’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, il salvataggio sulla linea di Parisi sul colpo di testa di Wisiniewski: ma l’arbitro, richiamato dal Var, espelle Parisi, reo di aver colpito con la mano sostituendosi a Vicario, e assegna il calcio di rigore.

Al 22’ Vicario è strepitoso: para il penalty di Verde, ritrova velocemente la coordinazione e con la mano sinistra respinge il colpo di testa dello stesso Verde da pochi metri. Ma ancora una volta il Var interviene, costringendo Giua a far ripetere la massima punizione: Luperto era entrato in area anzitempo. Al 25’ Verde trasforma il penalty, spedendo il pallone alla destra dell’estremo difensore.

Al 32’ il raddoppio spezzino: Verde dai 25 metri trova un mancino perfetto, battendo Vicario. Al 44’, sul corner di Marin, Reca salva la propria porta respingendo il pallone sulla linea. La ripresa inizia con un’altra espulsione: al 4’ Giua caccia dal campo Esposito per somma di ammonizioni: il secondo fallo è su Akpa Akpro. Al 10’ Cambiaghi prova a risolvere una mischia col suo sinistro: ma alza la palla sopra la traversa da posizione favorevole. Al 23’ tiro dalla bandierina di Marin, stacca di testa Caputo e Dragowski smanaccia in angolo

Sul capovolgimento di fronte, Shomurodov mette di poco a lato. Al 26’ ennesima ripartenza dello Spezia, con Amian che in diagonale va vicino al tris. Gol sbagliato, gol subito: pochi secondi dopo, è Cambiaghi ad approfittare di un errore difensivo spezzino e ad accorciare il punteggio. Al 37’ la mezza girata di Piccoli nei sedici metri è lenta e non procura guai al portiere dei liguri. Al 41’ Cambiaghi reclama il calcio di rigore per un presunto fallo di Bourabia, ma il direttore di gara fa proseguire il gioco.

Al 44’ è il neo entrato Cipot, in diagonale dalla destra, a sfiorare la terza rete. Al 48’ ci prova Marin, con una frustata di testa dai 12 metri: la sfera termina alta. Al 49’ è Vignato a pareggiare: risolve una mischia venutasi a creare in area con un bel collo destro in corsa, che non dà scampo a Dragowski. Un punto che fa felice l’Empoli e costringe lo Spezia a guardarsi le spalle.

Il tabellino

Empoli-Spezia 2-2

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (15’ st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (15’ st Piccoli), Marin, Bandinelli (40’ st Vignato); Baldanzi (27’ pt Cacace); Cambiaghi, Caputo (40’ st Satriano).

A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Fazzini, Haas, Pjaca.

Allenatore: Zanetti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisiniewski, Nikolaou, Amian; Gyasi (19’ st Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (34’ st Cipot), Reca; Verde (7’ st Rkdal), Shomurodov.

A disposizione: Marchetti, Zovko, Ferrer, Beck, Krollis, Maldini.

Allenatore: Gotti.

Arbitro: Giua di Olbia.

Marcatori: 25’ Verde (rig.), 32’ pt Verde; 26’ Cambiaghi, 49’ st Vignato.

Note: pomeriggio sereno. Espulsi: al 21’ pt Parisi per fallo di mano, al 4’ st Esposito per somma di ammonizioni. Ammoniti: Vicario, Nikolaou, Verde, Ekdal. Angoli: 7-3. Recupero: 4’, 5’.



Gianluca Barni