Una Carrarese cinica batte per 2-0 la Virtus Entella

Carrara, 30 settembre 2023 – Torna alla vittoria e lo fa in maniera “sporca” stavolta la Carrarese mostrando grande cinismo nel concretizzare le poche occasioni create e solidità difensiva nel non prendere gol. Gli azzurri sono passati in vantaggio alla prima occasione al 12' con Palmieri che ha insaccato di testa un bel cross di Zanon dopo una bella azione a centrocampo. Dopo un altro tiro centrale di Capello la Carrarese ha lasciato il proscenio all'Entella che al 26' ha sfiorato il pareggio con Santini servito da Meazzi. Bleve ha respinto miracolosamente in corner. Qualche minuto dopo il portiere degli apuani è stato chiamato di nuovo in causa ma stavolta sul colpo di testa di Corbari il volo plastico è stato più per la platea. Il tempo è finito con i liguri in crescendo ed anche alla ripresa delle ostilità il canovaccio non è cambiato con gli ospiti a fare la partita e la Carrarese costretta a subire il possesso palla altrui.

Per ovviare alla sofferenza a centrocampo Dal Canto ha operato un doppio cambio inserendo Zuelli e Belloni. Proprio il massese con una punizione maligna ha raddoppiato pochi minuti dopo ipotecando il match. L'Entella ha accusato il colpo e per un po' non si è fatta più vedere. Al 78' un guizzo di Zamparo ha trovato pronto Bleve. Sul corner che ne è scaturito Schiavi ha salvato sulla linea di porta il colpo di testa di Parodi. Ancora angolo e ancora pericolo per gli azzurri con Bleve strepitoso su Bonini. I locali hanno “spezzato” con un contropiede di Illanes che Panico ha concluso scaricando su De Lucia. Poi il triplice fischio finale ha fatto scattare la festa allo stadio dei Marmi.

CARRARESE 2 VIRTUS ENTELLA 0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (46' Grassini), Della Latta (58' Zuelli), Schiavi, Palmieri (58' Belloni), Cicconi; Capello (85' Morosini), Simeri (67' Panico). A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Di Gennaro, Cerretelli, Raimo, Capezzi. All. Dal Canto.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Kontek, Bonini; Corbari, Petermann (82' Tomaselli), Siatounis (66' Clemenza); Meazzi (66' Mosti); Disanto (60' Zamparo), Santini (60' Faggioli). A disp. Parodi A., Mazzadi, Cecchini Muller, Zappella, Lipani, Di Mario, Reali, Banfi, Lancini. All. Gallo.

Arbitro: Lovison di Padova; assistenti Santarossa di Pordenone e Laghezza di Mestre; quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido.

Marcatori: 12' Palmieri, 62' Belloni.

Note: spettatori 1627 per un incasso 8686 euro; angoli 1-4; ammoniti Illanes, Manzi, Cicconi; recupero 1' e 5'.