Calcio. Seconda: La Cella profumo di Prima

Eugenio Shkurti

Pisa 27 marzo 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A La Cella pareggia sul campo del San Macario Oltreserchio e viaggia verso la promozione diretta in Prima. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Vuono per quanto fatto vedere durante la gara visto che solamente un rigore molto dubbio, decretato dall’arbitro poteva portare il San Macario ad un pareggio. Partita vibrante nella prima frazione con occasioni da entrambe le parti ma il risultata non si sblocca e le squadre vanno al riposo a reti bianche. Nel secondo tempo si accende la partita: passano in vantaggio gli ospiti ed espulsione di Sinaj che complica la situazione. Ma la squadra di mister Vuono reagisce con grinta e determinazione e riesce nel finale non solo a pareggiare con Alessio Berretta ma addirittura a ribaltare la sfida con la rete Shkurti. Quando la partita si avviava verso la conclusione il rigore ha permesso al San Macario di portarsi sul risultato finale di 2 – 2. Un’ottima prova e un ottimo punto comunque guadagnato che, complice la sconfitta del Mulazzo, permette a La Cella di allungare a più cinque sul Ricortola, rimanendo saldamente in testa alla classifica a quattro giornate dalla fine della stagione regolare.

San Macario Oltreserchio – La Cella 2 – 2

San Macario Oltreserchio: Della Bidia T., Aureli, Bertilacchi, Venturi, Bertolozzi (Pieruccini F.), Pieruccini N., Francalanci, Marlia (Sichi), Romanini (Rugani), Morbini (Rosati), Niccoli (Morotti). A disposizione Ferrarini, Loria, Cappelli, Della Bidia S. All. Bisordi

La Cella: Marconi G., Lazzeri, Fejzaj, Sinaj, Berretta A., Bellagamba, Lucchesi, Rindi (Mori), Giannini (Marconi P.), Palamara, Caradonna (Shkurti). A disposizione Pavolettoni, Caria, Berretta N., Lottini, Bucci. All. Vuono

Marcatori: 70’ e 84’ (rigore) Romanini, 71’ Berretta, 77’ Shkurti.

Il Pontasserchio vince 2 – 1 contro la Fivizzanese al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. La squadra di mister Tamagno sale a quota trentatre all’ottavo posto in classifica. Il San Prospero Navacchio che ha riposato si ritrova quintultimo con trentadue punti insieme alla Filattierese, ma sono venti i punti di vantaggio sul Pappiana penultimo. I sangiulianesi tornano sconfitti 4 – 2 da Carrara sul campo dell’Atletico. Perde anche il Ponte delle Origini sul terreno del Lido di Camaiore per 3 – 2. Ultimi sforzi per la salvezza.

Fabrizio Impeduglia