Calcio, Promozione: Urbino Taccola a reti bianche

Azione

Pisa 6 marzo 2023 – In Promozione la gara dell’Urbino Taccola termina con uno scialbo pareggio a reti bianche. Tra gli ulivetesi ed il Piombino non ha prevalso nessuno: la cronaca della sfida tra le due compagini è molto povera di episodi ed occasioni da segnalare, una partita giocata a centrocampo dove le due squadre si sono annullate a vicenda. Forse il Piombino ha provato con maggior convinzione a vincere, ma troppo poco per conquistare l’intera posta in palio. L'Urbino Taccola ancora una volta con una formazione d'emergenza per la mancanza di alcuni titolari ha giocato una partita senza troppe idee e non è riuscito a vincere: di conseguenza un risultato a reti inviolate è apparso piuttosto scontato. Urbino ora quarto con trentacinque punti, a più sei di vantaggio sulla sesta.

Urbino Taccola: Bulleri, Lazzerini, Ferrera, Veli, Anichini, Taglioli Lo., Igbineweka, Cecchi, Nassi, Baldini, Franchi. A disposizione Batistoni, Desideri, Cioni, Balduini, Taglioli Le., Tahiri, Bani, Pinna. All. Taccola

Atletico Piombino: Fiaschi, Politi, Pagni, Bartolini, Castellazzi, Carelli, Turco, Biondi, Barchi, Paggini, Mori. A disposizione Cappellini, Martelli, Papa, Talocchini, Gargini, Scuglia, Diagne Serigne. All. Brontolone

Arbitro: Mascelloni di Grosseto