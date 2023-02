Calcio. Promozione: Urbino prova a scalare

Azione

Pisa 18 febbraio 2023 – In Promozione, la settima giornata del girone di ritorno prevede per l’Urbino Taccola l’appuntamento casalingo contro i grossetani dell’Invicta Sauro (ore 15 il calcio di inizio allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme). Per i biancorossi quarto posto in graduatoria con trentuno punti, due in meno della coppia Geotermica – Colli Marittini (trentatre) che insegue la ormai irraggiungibile capolista Sporting Cecina (quarantasette). Rush finale per tutte le compagine di questo girone che vede chiudere la classifica all’ultima della classe Atletico Etruria con quattordici punti, due in meno del Ponsacco.

In Prima Categoria si gioca la sesta giornata del girone di ritorno (ore 15 su tutti i campi). La capolista Viareggio affronta in trasferta il derby contro la Torrelaghese, mentre starà al Calci fermare la ricorsa Romagnano. La squadra di mister Pagano, classifica alla mano, è la miglior pisana con il suo quinto posto a quota trenta punti. Punti che ad oggi non basterebbero per giocare il play-off vista la forbice di ben quattordici punti. La Folgor Marlia, terza forza del campionato, è ospite allo Stadio ‘Parra’ dei locali del San Frediano. Squadra tosta quella rossoblù, ma in un periodo di forma non proprio eccellente che l’aha relegata al nono posto con ventidue punti, gli stesso di Serricciolo e Tirrenia. La squadra litoranea, allenata da mister Tortiello è ospite del Forte dei Marmi che lo precede di tre punti in classifica. Il San Giuliano sesto riceve il Fornacette allo Stadio ‘Bui’ in una gara che si preannuncia vibrante ed equilibrata. Il Migliarino Vecchiano attende al Comunale gli ospiti dell’Atletico Lucca, squadra quadrata ed equilibrata. Con la Virtus Marina di Massa ritirata e Lammari e Corsanico lente nella risalita, la situazione play-out comincia a non fare particolare paura.