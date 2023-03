Calcio. Promozione: Urbino, pari a Cecina

Urbino a Cecina

Pisa 27 marzo 2023 – L’Urbino Taccola pareggia sul campo dello Sporting Cecina neo-campione (2 – 2) ed a novanta minuti dal termine della stagione regolare spera ancora in un posto play-off nel campionato di Promozione. In questo momento il quinto posto dei biancorossi non basta perché la squadra seconda in classifica, la Geotermica, ha quarantotto punti, undici in più, e dunque la forbice condanna la squadra di mister Roberto Taccola. Domenica gara decisiva allo Stadio ‘Taccola’ contro il Gambassi quintultimo. Oltre a provare ad accorciare la forbice, l’obbiettivo è agguantare la posizione, magari passando i Colli Marittimi quarti.

La gara allo Stadio di Cecina è stata vibrante: nella prima frazione gol dell’Urbino su calcio da fermo, assist di Veli e marcatura di Anichini. Si va al riposo col vantaggio ulivetese.

Nel secondo tempo il Cecina ribalta in cinque minuti tra il 61’ ed 66’, approfittando di uno sbandamento totale dei biancorossi. Alla fine epilogo positivo: pareggia Veli al 90’ su calcio di punizione.

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Modica, Ghilli, Bardini, Folegnani, El Falahi, Diagne. A disposizione Nassi, Milano C., Zoppi, Pagliai, Giannini, Skerma, Balleri, Rovini, Milano N.. All. Miano

Urbino Taccola: Bulleri, Balduini, Franchi, Veli, Anichini, Taglioli Lo., Desideri, Cecchi, Nassi, Baldini, Antoni. A disposizione Batistoni, Salvadori, Laniyonu, Tahiri, Taglioli Le., Bani, Pinna, Cioni, Lazzerini. All. Taccola

Arbitro: Calise di Piombino

Marcatori: 45' Anichini, 61' Rovini, 66' Bardini, 90' Veli

Fabrizio Impeduglia