Calcio. Prima: Migliarino cade a Corsanico

Pisa 20 marzo 2023 – In Prima Categoria, il Migliarino Vecchiano perde in trasferta a Corsanico una delle partite più importanti della stagione. Per i padroni di casa segnano Correia, Simonini e Tomei, per il Migliarino Vecchiano rete della bandiera di Pardi. Con questo risultato il Corsanico si porta a sedici punti, solo due in meno rispetto a vecchianesi. A cinque giornate dalla fine è probabile uno scontro play-out tra le due compagini per evitare la retrocessione in Seconda.

Corsanico – Migliarino Vecchiano 3 – 1

Corsanico: Mei, Ambrogi, Fruteri, Cortopassi, Lazzarini, Tomei, Del Frate, Cipollini, Correia, Cerri, Barducci. A disposizione Lippi, Batori, Giunta, Marianelli, Simonini, Gradi. All. Maffei

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Mori, Umalini, Morgè, Moretti, Lo Bue, Pardi, Harch, Montanelli L., Montanelli D. A disposizione Fantozzi, Armenante, Bandini, Coli, Le Rose, Giuntoli, Montanelli F., Pardini, Andreotti. All. Trinci.

Arbitro: Alderighi di Empoli

Il San Giuliano non va oltre il pareggio a reti bianche interno allo Stadio ‘Bui’ contro il Lammari (0 – 0). Sangiulianesi ottavi, un punto in più rispetto al San Frediano che ha riposato.

San Giuliano – Lammari 0 – 0

San Giuliano: Malasoma, Micheletti, Ferretti, Nastasi, Naldini, Grasseschi, Aufiero, Nacci, Baroni, Gradi (Ada Esono), Ghelardoni. A disposizione Bertini, Genovesi, Benvenuti, Lentini, Ada Esono, Principe, Baldacci. All. Roventini

Lammari: Mazzotta, Serafini, Romiti, Jatta, Manga, Rolla, Lena (Lencioni), Fazzini, Fejzaj (Angioli), Battistoni S., Vannucchi. A disposizione Martinelli, Antonelli, Battistoni M.. All. Giovacchini

Arbitro: Tonin di Piombino

Con una rete dell’ex Colombini il Tirrenia vince il derby contro il Calci e sale a ventisei punti che valgono il decimo posto in classifica.

Tirrenia – Calci 1 – 0

Tirrenia: Giacobbe, Betti (Anichini), Morgana, Giambruni (Cozzi), Pieroni, Giari, Blleri, Mani, Colombini (Salvadori), De Marchi, Arrighi. A disposizione Fadda, Frroku, Paduano, Prato, Termine. All. Tortiello

Calci: Simoncini, Menicagli, Cirillo, Cara, Gori, Bartoli, Bufalini, Pitti (Fantacci). Toni, Vaglini, Jenjare (D’Andrea Pisani). A disposizione Bici, Colombani, Ricci, Ulivieri, Rossi, Maganini, Marchetti, All. Pagano

Marcatori: 75’ Colombini