Calcio femminile, basket e volley, le partnership di Amaranto Channel

Arezzo, 9 agosto 2024 – La sala stampa dello stadio ‘Città di Arezzo’ ha ospitato la presentazione di alcune delle partnership che Amaranto Channel ha stretto con importanti realtà sportive della città. A fare gli onori di casa c’era il referente della proprietà dell’emittente Fabrizio Bertusi che si è seduto al tavolo assieme a Mauro Castelli, presidente della SBA basket Arezzo, Roberto Cucciniello, team manager dell’ACF Arezzo società di calcio femminile e Fabio Foglia, in qualità di co-direttore del settore giovanile della Società Sportiva Arezzo. Mancavano i rappresentanti del Club Arezzo Volley, società che fa comunque parte delle sinergie strette in questi mesi da Amaranto Channel e che verrà presentata nei prossimi giorni assieme ad altre importanti novità riguardanti il podismo e il calcio dilettanti. Con tutte queste società Amaranto Channel ha stipulato degli accordi per la trasmissione delle partite di campionato, collaborazione che si estende anche alle attività delle società giovanili e pure di contenuti che racconteranno il dietro le quinte di queste importanti realtà sportive cittadine. L’obiettivo è chiaro: diventare, come ha sottolineato in apertura di conferenza stampa Fabrizio Bertusi, il canale dello sport aretino per dare ulteriore visibilità alle società e agli eventi sportivi. Tutti gli intervenuti infatti hanno rimarcato una scarsa attenzione mediatica nei loro confronti, esprimendo quindi totale soddisfazione per gli accordi sottoscritti grazie al lavoro negli ultimi mesi dell'emittente. Dopo quindi l’acquisizione dei diritti per trasmettere quattro trasferte in diretta dell’Arezzo calcio, tutte le partite degli amaranto sia in casa che in trasferta in differita assieme alle interviste live pre e post gara, ecco che il palinsesto di Arezzo Channel si arricchisce di altri importanti eventi per continuare nella propria politica di essere sla televisione degli sportivi, dei tifosi e della gente.