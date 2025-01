Calcio donne, Real Aglianese all'esame casalingo con lo Zenith Prato

Agliana (Pistoia), 9 ottobre 2021 - Prima casalinga in Coppa Toscana per il rinnovato Real Aglianese del presidente/allenatore Armando Esposito. Le neroverdi giocheranno contro lo Zenith Prato domani, domenica 10 ottobre, con inizio alle 15.30 al “Franchi” di Agliana. C’è da riscattare il pesante 6-0 incassato a Monsummano dalle Giovani Granata domenica passata, allorché le portacolori aglianesi si presentarono al “Loik” in formazione largamente rimaneggiata.

“Anche questa volta non saremo al completo – asserisce Esposito – per svariati motivi. Metani dovrebbe recuperare dal problemino accusato, ma non Santini, che domenica scorsa si procurò una lesione al ginocchio purtroppo mal curata, per cui dovrà stare a riposo forzato. Resta da vedere se ci saranno capitan Panariello, Guzina e Lilla, costrette dal lavoro a dare forfait la scorsa settimana. Il lavoro è un problema per formazioni come la nostra: le atlete vengono chiamate all’ultimo momento, magari per un’ora o due e non possono rifiutarsi. Ma così, per chi fa sport e vorrebbe farlo seriamente, è un guaio perché non sai mai, sino all’ultimo istante, la disponibilità delle persone”. Rammentiamo che il Real Aglianese debutterà domenica 17 ottobre, in casa contro l’Audax Rufina, nel campionato di Eccellenza.

Gianluca Barni