Brilla d'argento la stella di Irene a Riad

Brilla d'argento a Riad, ai campionato mondiali under 20, la stella della fiorettista pisana Irene Bertini che si è laureata vicecampionessa del mondo. La portacolori del Pisascherma, in forza ai carabinieri, ha sfiorato il gradino più alto del podio dopo una straordinaria rimonta perdendo solo all'ultima stoccata con la canadese Guo (grande favorita della vigilia) per 15-14 e portando a casa una medaglia d'argento comunque straordinario per l'Italia guidata dal ct Stefano Cerioni. Bertini è stata comunque protagonista di una finale eccellente, tirando un match al limite della perfezione, anche quando l’avversaria dopo un'iniziale parità sembrava aver imboccato la strada per una facile vittoria. Sul punteggio di 12-7, la fiorettista pisana ha ingranato le marce alte e si è portata sul 12-12 dando vita a una seconda parte di gara combattuta fino all'ultimo guizzo vincente di Jessica Guo. “Sono felicissima di questo secondo posto - ha commentato Irene Bertini -e sono soprattutto contenta del mio atteggiamento avuto per tutta giornata in pedana. Certo ho un po' di rammarico per l’ultima stoccata che non mi ha fatto vincere l’oro, ma sono comunque soddisfatta per come ho tirato in questa giornata di gare”. La Bertini si è abbattuta infatti come un ciclone sulle avversarie fin dall’inizio dei primi assalti: con sole sei stoccate ricevute al girone (cinque ricevute nell’unico assalto perso) si è ritrovata quattordicesima nel tabellone di diretta. Nei 64 ha superato 15-9 l’atleta di Hong Kong, Chan. Nel turno delle 32 successo per 15-7 contro la canadese Hayes. Negli ottavi assalto dominato contro l’egiziana Amr Hossny 15-5. Nei quarti la certezza della medaglia grazie al successo, conquistato fin dalle prime battute, contro la romena Dinca per 15-4. Si è arrivati così alla sfida tutta italiana (e anche tutta pisana) in semifinale contro Vittoria Pinna (del circolo Di Ciolo), assalto che ha visto imporsi Irene Bertini per 15-13 tra gli applausi dei presenti e un abbraccio finale tra le due compagne di squadra. Tanta soddisfazione tra le file de Pisascherma per questo prestigioso risultato, un argento mondiale che vale oro e che porta la società pisana sul tetto del mondo, anzi a una sola stoccata dal tetto del mondo.