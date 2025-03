Arezzo, 10 marzo 2025 – Billi, netto successo alla Bacialla Bike

Ancora una volta la Bacialla Bike ha aperto nel migliore dei modi la lunga stagione toscana delle prove su lunga distanza. Bellissima la manifestazione di Terontola (AR) che oltre a inaugurare due challenge di prestigio quali la Coppa Toscana Mtb e il Circuito della Maremma Tosco Laziale ha portato avanti anche l’Umbria Marathon Mtb. D’altronde il percorso aretino sfociava in Umbria andando a toccare il Lago Trasimeno.

La vittoria sui 45 km per 1.480 metri di dislivello è andata a Jacopo Billi (Metallurgica Veneta Mtb), primo in 1h53’29” precedendo di 1’10” Giuseppe Panariello (Neb18 Factory Team), terzo a 2’22” Nicola Furiasse (Biiking Racing Team) davanti al colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Neb18 Factory Team) a 4’17” e a Massimo Rosa, compagno di colori del vincitore, a 4’27”.

Nella prova femminile acuto di Greta Recchia (Happy Bike) che in 2h24’22” ha impedito il bis consecutivo a Maria Zarantonello (Metallurgica Veneta Mtb) staccata di 2’58”, terza piazza per l’elbana Alessia Bulleri (Cycling Café Cervelo) a 8’56”.

Nel percorso medio di 25 km per 836 metri prima posizione per Marco Bonini (CM2) in 1h14’52”, alle sue spalle Matteo Pezzo (Vc Lunigiana) a 1’10” e Daniele Petrini (Cicloteam San Ginese) a 1’14”, fra le donne vittoria di Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike) in 1h41’38” battendo in volata Ernestina Frosini (Biking Racing Team), terza Chiara Crispini (Mtb Spoleto) a 5’49”. Ben 538 gli arrivati fra le varie distanze, un numero considerevole anche in base alle concomitanze della giornata.

L’Asd Ciclismo Terontola mette in archivio anche questa 21esima edizione della corsa, ringraziando le tante associazioni che hanno supportato l’allestimento della gara, come Nonno vigile, VAB, Proloco di Tuoro Sul Trasimeno, Misericordia di Terontola di Cortona e di Tuoro sul Trasimeno, Carabinieri di Terontola, Polizia Municipale di Cortona e di Tuoro sul Trasimeno, la squadra di caccia al Cinghiale Solengo. Senza dimenticare i Comuni di Cortona e Tuoro sul Trasimeno toccati dal tracciato.