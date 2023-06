Beach Handball: Grosseto è campione regionale Toscana 2023

Grosseto, 29 giugno 2023 - Grosseto Handball si conferma nel beach handball e conquista il primo trofeo della stagione estiva 2023, laureandosi campione regionale Toscana - Figh Area 5. La società maremmana si qualifica così per il campionato italiano 2023 entrando di diritto nel girone composto dalle teste di serie, ovvero dalle vincitrici delle rispettive tappe di Area. Una finale combattuta con Pallamano Prato che ha veramente ben figurato mettendo in seria difficoltà i grossetani nel primo tempo. Nel secondo tempo è venuta fuori lapluriennale e consolidata esperienza dei biancorossi e non c'è stata più storia. Un bellissimo evento di beach handball che ha visto la partecipazione di 5 squadre per un totale di 14 partite, nelle quali si sono cimentati anche i nostri Under 17, ben figurando e sfiorando il terzo posto per un soffio. Il campionato è stato un vero spot per gli addetti ai lavori e per gli appassionati e una novità per quanti hanno assistito, catturati dalla spettacolarità della disciplina. Dopo un ottimo quarto posto nel campionato indoor, la squadra senior maschile comincia col piede giusto la stagione sulla spiaggia, dove da sempre è tra le protagoniste assolute nel panorama Italiano, con 9 tricolori all'attivo, e in campo Internazionale con la partecipazione a 4 Champions Cup di beach handball, nelle quali si è confrontata negli anni con le migliori compagini europee. Senza contare i due titoli al femminile e la buona tradizione delle giovanili che ottengono risultati sempre apprezzabili e di rilievo.