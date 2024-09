Arezzo, 9 settembre 2024 – BC Servizi Arezzo, interrotta per impraticabilità di campo l'amichevole di Piombino Venerdi amaranto di nuovo in campo a Ponte San Giovanni, poi la presentazione ufficiale

E' durata solo 8 minuti l'amichevole programmata sabato a Piombino per la BC Servizi Arezzo, purtroppo la condensa formatasi sul parquet del PalaTenda non ha consentito alle due squadre di proseguire la partita per evitare infortuni. Gli amaranto di coach Fioravanti tra l'altro erano stati autori di una ottima partenza ed al momento dell'interruzione il punteggio vedeva la SBA avanti 17-13. La BC Servizi sarà nuovamente impegnata in un incontro amichevole Venerdi 13 Settembre al PalaCestellini di Ponte San Giovanni contro il Basket Valdiceppo che milita sempre in Serie B ma nel girone umbro-marchigiano-abruzzese. Nello scorso fine settimana si è svolto anche il primo Torneo che ha visto impegnata una formazione del settore giovanile della Scuola Basket Arezzo, l'Under 15 Eccellenza sponsorizzata New Silver Car si è aggiudicata il The Hoopers Show tradizionale appuntamento organizzato dal Basket Calcinaia ad inizio stagione. Gli amaranto hanno bissato il successo dello scorso anno battendo nel girone di qualificazione US Livorno, Jolly Reggio Emilia ed Aurora Jesi prima di superare nell'atto finale i padroni di casa del Basket Calcinaia. Nel frattempo sempre l'annata 2010 ha visto arrivare ben 4 convocazioni da parte della Selezione Regionale in vista del torneo che la Toscana disputerà a Porretta Terme nel prossimo fine settimana. A tenere in alto i colori amaranto saranno Filippo Bettini, Matteo Branchetti, Gianni Pierallini e Leonardo Risaliti. Domenica 15 Settembre ci sarà poi spazio per la presentazione ufficiale di tutte le formazioni della Scuola Basket Arezzo, dalla Serie B fino ai più piccoli del Minibasket, che si svolgerà a partire dalle ore 18 presso Blue Team Il Multiparco.