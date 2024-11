Libertas Livorno-Cividale 62-66: nonostante un grande Hooker, i friulani espugnano il Palamacchia

Livorno, 6 novembre 2024 - Sconfitta in casa per la Libertas nel turno infrasettimanale contro Cividale, una delle protagoniste del campionato. Nonostante un match in equilibrio e un ottimo Hooker (22 punti e 2/5 da tre) gli amaranto devono arrendersi agli avversari.

Punteggio basso (62-66) per un PalaMacchia che ha sperato fino all’ultimo nel guizzo, che non è arrivato. Finale amaro, con Italiano che mette la tripla del 62-65 a nove secondi dalla fine. È subito fallo sulla rimessa di Cividale. Ma Miani mette il libero (sbagliando l’altro) che blinda l’incontro. Livorno è a 3 vittorie e 6 sconfitte in nove partite. Domenica 10 novembre gli amaranto saranno di scena ad Avellino.

Il tabellino Libertas Livorno 1947 - UEB Gesteco Cividale 62-66

(18-15, 11-15, 12-16, 21-20)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 22 (7/12, 2/5), Ariel Filloy 13 (1/4, 3/4), Tommaso Fantoni 7 (3/4, 0/0), Adrian Banks 6 (2/7, 0/5), Nazzareno Italiano 6 (1/3, 1/7), Gregorio Allinei 4 (2/4, 0/1), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/1), Francesco Fratto 0 (0/2, 0/2), Francesco Deri 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (Quinton Hooker 8) - Assist: 14 (Quinton Hooker 7).

UEB Gesteco Cividale: Giacomo Dell' agnello 17 (7/12, 1/3), Martino Mastellari 12 (2/3, 2/4), Eugenio Rota 9 (1/2, 1/2), Francesco Ferrari 9 (4/7, 0/2), Lucio Redivo 7 (1/2, 1/7), Derrick Marks 6 (1/7, 1/2), Gabriele Miani 5 (2/2, 0/0), Matteo Berti 1 (0/3, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Giacomo Dell' agnello 8) - Assist: 15 (Giacomo Dell' Agnello, Eugenio Rota, Lucio Redivo 4)