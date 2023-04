Basket serie D, la Gea perde l’imbattibilità interna contro Valdicornia

Grosseto, 6 aprile 2023 - La Gea Grosseto è costretta a rimettere nel cassetto le speranze di qualificarsi per i playoff di serie D. I ragazzi di Marco Santolamazza nella 12ª giornata del girone B si sono arresi, per la primna volta in casa, allo Studio Arcadia Valdicornia (66-71), al termine di una partita appassionante, dai due volti. I grossetani, dopo un inizio scoppiettante con il risultato in bilico, hanno preso in mano la gara trovando un margine di vantaggio di dieci lunghezze al primo riposo, che sono diventati tredici, dopo aver raggiunto un massimo divario di 14 sul 42-28. Nel secondo tempo i livornesi di Alex Blanco si sono fatti minacciosi portandosi sul 47-43. Immediata la reazione della Gea che con un parziale di 8-0 ha ritrovato un divario di dodici lunghezze. Nella fase conclusiva del terzo quarto però lo Studio Arcadia ha recuperato tutto il ritardo con un break di 13-0, che permesso il primo sorpasso sul 55-56. Nell’ultimo quarto è stato un susseguirsi di emozioni per il pubblico accorso nell’impianto di via Austria. I ragazzi di Santolamazza hanno recuperato tre punti e sono tornati sopra 61-60 grazie a Furi. Venturina, che ha fatto leva del pivot Franceschini e dell’esplosivo Donati, ha trovato la bomba del nuovo sorpasso e ha portato a casa due punti, anche se la Gea mastica amaro per non aver approfittato di tre azioni con palla in mano per pareggiare i conti sul 66-68. "Dispiace aver perso la partita – ha detto a fine partita il tecnico Marco Santolamazza – ma dobbiamo ammettere che Valdicornia è una grande squadra, ripeto a mio parere la migliore del girone. Siamo riusciti ad accumulare un grande vantaggio nel primo tempo e anche nel terzo quarto abbiamo preso il largo andando sopra di dieci punti (sul 55-45). Venturina ha avuto il grande merito di non mollare mai e di sfruttare le qualità di alcun giocatori, a cominciare da Franceschini, che ha giocato per anni in serie B. I miei ragazzi – conclude Santolamazza – hanno disputato la partita che avevo chiesto, senza mollare mai. Ripeto, il merito è di Venturina e siamo orgogliosi di averli messi a dura prova. La nostra stagione è comunque positiva e negli ultimi 120 minuti cercheremo di centrare il quarto posto".