Arezzo, 10 febbraio 2025 – Bacialla Bike, scelta da ben 3 circuiti

Quando una granfondo di mtb arriva alla sua 22esima edizione, significa che è diventata una grande classica del panorama nazionale. E la Bacialla Bike lo è, tanto più che quest’anno sono ben 3 le challenge che hanno voluto inserirla nel proprio programma di gare: Coppa Toscana Mtb, Umbria Marathon e Maremma Tosco Laziale. Merito di un’organizzazione, quella della Ciclismo Terontola, quanto mai professionale, che si è messa in moto con notevole anticipo rispetto alla data di effettuazione della corsa, il prossimo 9 marzo.

Confermati i percorsi di gara che tanto successo hanno riscosso. Il lungo misura 45 km per un dislivello di 1.480 metri, caratterizzato dall’iniziale salita verso il santuario di Sepoltaglia, ma più selettiva risulterà probabilmente quella delle Bruciate, di ben 8 km che porterà alla cima del Monte Cinezzo Natura 2000. Si andrà a toccare anche la Ciclovia del Lago Trasimeno, per poi risalire verso il Castello di Montegualandro con il lungo e caratteristico single track di Monte Girella, ultima difficoltà del percorso, che ha anche una versione più breve, di 25 km per 880 metri che sarà anche cicloturistico, mentre Esordienti e Allievi gareggeranno su 12 km per 380 metri.

Partenza per il lungo alle 10:00, gli altri tracciati partiranno 5 minuti dopo, sempre da Via Cino Morelli lungo il Parco Madre Teresa. Le iscrizioni sono al costo di 25 euro per gli agonisti non abbonati ad alcuno dei circuiti e 20 euro per i cicloturisti, fino al 6 marzo, poi sono previsti aumenti per il weekend. Premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e primi 5 di ogni categoria. E per molti biker e accompagnatori è consigliabile abbinare la gara anche a una gira alla vicinissima Cortona, per immergersi in uno spicchio di Toscana perso nel tempo.

Per informazioni: Ciclistica Terontola, https://www.ciclismoterontola.it/blog/event/bacialla-bike-2025/