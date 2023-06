Atletica, record italiano per il grossetano Bartolini nel disco cadetti

Grosseto, 7 giugno 2023 - Risultato storico per lo sport grossetano. Protagonista di un’impresa memorabile è Mattia Bartolini con la nuova migliore prestazione nazionale under 16 nel lancio del disco, superando un record italiano che resisteva da quasi mezzo secolo. A Parma il giovanissimo talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema, 15 anni ancora da compiere, fa volare l’attrezzo a 53.87 nel primo turno della gara. Cade un limite rimasto imbattuto a lungo per la categoria cadetti: il 53.28 realizzato con il disco da un chilogrammo e mezzo il 14 settembre del 1975 da Marco Martino, tuttora recordman assoluto con 67.62. Dopo quasi 48 anni viene riscritto il primato nazionale dal biancorosso che diventa quindi il migliore di sempre in Italia per questa fascia di età. Straordinario l’exploit dell’atleta allenato dai tecnici Francesco Angius e Serghei Haivaz, per la soddisfazione della società guidata dal presidente Adriano Buccelli. Nella stessa serie anche due misure a ridosso dei cinquanta metri con 49.76 al secondo tentativo e 49.91 al quinto, confermando l’ennesimo salto di qualità del discobolo maremmano che si trovava già al comando delle graduatorie stagionali con 46.54. L’ultimo biancorosso a stabilire un record italiano era stato Andrea Giannini nel salto con l’asta tra gli under 20 valicando la quota di 5.50 nel 1995. Ora ci riesce il cadetto Bartolini: è un lancio nel futuro che porta Grosseto sul tetto d’Italia.