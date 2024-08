Asd Terranuova Traiana, acquistato il calciatore Anicet Grieco

Arezzo, 30 agosto 2024 – ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione sportiva ‪2024-2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Anicet Grieco, rilevandolo da FC San Giuliano City srl.

Nato il 26 gennaio 2005 a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, a 6 anni si trasferisce a Milano. Esterno destro con trascorso di 7 stagioni nelle giovanili dell’Inter fino a diventare uno degli elementi più interessanti della classe dei 2005, nonché punto di forza della talentuosa Under 16 nerazzurra. Italiano a tutti gli effetti, nel novembre del 2019 esordisce con la maglia della Nazionale Under 15, diventando un punto fermo della selezione azzurra guidata dalla ct Patrizia Panico. Nell’estate 2021 va in prestito a Como: con i lariani (poco più che quindicenne) mette in fila 4 presenze in Primavera 1 e una con un gol (contro il Sassuolo) in Under 17. Nella stagione 2022-2023 passa alla Castanese dove debutta in prima squadra. Con i neroverdi partecipanti al girone A di Serie D mette in fila 27 presenze (18 delle quali dall’inizio) in campionato, una in Coppa Italia e una nei playout, per un totale di 1.699 minuti giocati. A luglio 2023 si accasa nella SSD Dolomiti Bellunesi, girone C di Serie D: totalizza 23 gettoni in campionato (19 da titolare) più 4 in Coppa, per un totale di 1.655 minuti giocati. A febbraio 2023 partecipa con la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti al torneo “Roma Caput Mundi” mettendo a segno contro l’Inghilterra la rete del definitivo 2-0, venendo impiegato nella ripresa da mister Giannichedda come esterno offensivo. Scelta più che azzeccata: Grieco approfitta di un evidente errore del portiere avversario e mette il pallone in rete, chiudendo così il match. Tanta corsa e dinamismo, si rende utile anche in fase difensiva per difendere il risultato che gli consegnano il premio MVPlayer LGI (La Giovane Italia). A luglio inizia la preparazione con il San Giuliano (Serie D girone B) senza disputare gare ufficiali. Terzino destro, all’occorrenza difensore centrale, Grieco è dotato di una forza fisica straordinaria per la sua età. Dimostra inoltre di avere un’ottima tecnica di base, sviluppata negli anni in cui giocava in posizione avanzata. Giocatore “di gamba” e dalla forte personalità, il suo ruolo ideale è quello di terzino destro in una difesa a 4 o, meglio ancora, di quinto di centrocampo a tutta fascia, per sfruttare al meglio la sua progressione e la sua facilità di corsa.

In riva al Ciuffenna arriva uno dei migliori 2005 della cantera di FC Inter che il dg Simone Finocchi e il dt Andrea Morbidelli mettono a disposizione di mister Marco Becattini.