Arezzo Calcio Femminile, la partnership con Car Village

Arezzo, 14 dicembre 2024 – L’Arezzo Calcio Femminile è orgogliosa di annunciare una partnership che non si è mai vista prima nel panorama italiano. Car Village, concessionaria toscana leader nel settore già presente a Firenze e con una nuova sede anche nella città d’Arezzo, si unisce alla famiglia amaranto come Match Partner ufficiale. Questa collaborazione introduce una nuova tipologia di sostegno sportivo, in cui l’azienda non solo supporta il club, ma anche la comunità locale, garantendo l’accesso gratuito a tutte le partite casalinghe della Prima Squadra.

Questa iniziativa, mai vista prima in Italia, mira a creare un legame più profondo tra il territorio e il calcio femminile, abbattendo le barriere economiche e incentivando una maggiore partecipazione da parte dei tifosi. Si tratta di un vero e proprio impegno sociale, volto a promuovere i valori dello sport e ad avvicinare sempre più persone alle nostre calciatrici.

Inoltre, Car Village sarà anche back sponsor della nostra squadra Primavera, impegnata nel prestigioso campionato Primavera 1, l’equivalente della Serie A di categoria. La loro presenza sulle maglie delle nostre giovani atlete rappresenta un ulteriore tassello di una partnership che guarda al futuro, sostenendo sia il presente che le promesse del calcio femminile.

“Accogliamo questa nuova collaborazione con entusiasmo per la doppia valenza che rappresenta,” afferma Massimo Anselmi, Presidente dell’Arezzo Calcio Femminile. “Un sostegno al nostro settore giovanile, in particolare alla Primavera, dove valorizziamo i nostri talenti, e alla Prima Squadra con questa novità riguardante l'acquisto del biglietto. Per la prima volta in Italia, un'azienda decide di sostenere il tifo offrendo la visione gratuita di una partita al suo territorio. Crediamo che questa nuova impostazione di partnership possa avvicinare ancora di più le persone alle nostre calciatrici, che meritano il supporto della propria città.”

Anche Alberto Catania, Amministratore Delegato di Car Village, sottolinea l’importanza strategica di questa collaborazione: “Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso con l'Arezzo Calcio Femminile. Per Car Village, questa partnership rappresenta molto più di un semplice accordo commerciale. È un impegno concreto verso lo sport femminile, un settore in straordinaria crescita e capace di ispirare le nuove generazioni. Abbiamo scelto di supportare questa realtà perché condividiamo valori fondamentali: determinazione, lavoro di squadra e superamento dei limiti. La squadra femminile dell'Arezzo incarna perfettamente questi principi, e siamo orgogliosi di essere al loro fianco in questo percorso di crescita e affermazione. Questa partnership ci permetterà di rafforzare la nostra visibilità e di contribuire concretamente allo sviluppo del calcio femminile. Non vediamo l’ora di iniziare questa avventura e di supportare un progetto così motivante.”

Invitiamo tutti i tifosi, le famiglie e la comunità a vivere questa esperienza unica e a sostenere le nostre squadre, grazie alla visione condivisa e al sostegno di Car Village. Ogni presenza allo stadio sarà un segno di fiducia verso il calcio femminile e un progetto che cresce con passione e determinazione.